人行媒體：降準預期減弱　不改四季度流動性合理充裕格局

中國人行主管《金融時報》10月20日發文指出，近期市場對降準的討論升温，尤為關注近期是否還會再度降準。但隨着9月PPI按年上漲10.7%數據的公布，這一預期已明顯減弱。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，目前的貨幣政策是保持流動性合理充裕，降不降準的關鍵前提在於流動性是否合理充裕。今年前9個月，DR007（銀行間市場存款類金融機構回購利率）平均值為2.18厘，和央行公開市場操作7天期逆回購利率2.2厘非常接近。10月18日DR007為2.16厘。同時近期以1年期商業銀行（AAA級）同業存單到期收益率為代表的中端市場利率明顯低於MLF利率。這些都顯示流動性是合理充裕的。從金融統計數據看，9月末M2按年增長8.3%，兩年平均增速達到10%，社融按年增長10%，與國內名義GDP增速基本匹配。

光大證券首席固收分析師張旭指出，事實上，降準和逆回購、MLF一樣，都是央行調節銀行體系流動性的工具，其目的都是引導市場利率圍繞政策利率波動，這一點並無本質的不同。張旭指出，7月降準的初衷是為了增強金融機構資金配置能力、加大對小微企業的支持力度、降低社會綜合融資成本。對於銀行體系流動性而言，7月降準後DR007一直以7天逆回購利率為中樞運行，因此7月的這次降準是中性的，並不代表貨幣政策取向的改變，其是貨幣政策回歸常態後的常規操作。

張旭說，當時降準之後，市場中有過強的寬鬆預期，並篤信短期內還有進一步降準；近一個月以來，由於前期的預期沒有兑現，又有一些投資者認為貨幣政策進入了緊縮周期，這都是不理性的。

央行近期在新聞發布會上談到，近年來人民銀行完善流動性和市場利率調控框架，提高操作透明度，通過言行一致的貨幣政策操作和預期管理穩定市場預期，有效降低了金融機構的預防性流動性需求，使得維護貨幣市場利率平穩運行所需要的流動性總量和超額準備金率持續下降。

此前有市場觀點認為目前超儲率低顯示中國國內基礎貨幣供應缺口大。周茂華指出，在超儲率低的情況下流動性和資金利率都比較平穩，正顯示貨幣政策傳導通暢，銀行沒有太多「餘錢」趴在央行賬户上睡覺。

對於下一階段，人行表示，四季度銀行體系流動性供求將繼續保持基本平衡，不會出現大的波動。對於政府債券發行和稅收繳款以及中期借貸便利到期等階段性影響因素，人民銀行將綜合考慮流動性狀況、金融機構需求等情況，靈活運用中期借貸便利、公開市場操作等多種貨幣政策工具，適時適度投放不同期限流動性，熨平短期波動，滿足金融機構合理的資金需求，保持流動性合理充裕。同時，結構性貨幣政策工具的實施在增加流動性總量方面也將發揮一定的作用。

從中國基本面看，對於三季度經濟增速有所放緩，周茂華表示，這主要受疫情、汛期、部分工業原材料價格屢創新高、部分關鍵零部件短缺、全球物流受阻、國內階段性電力供應緊張以及房地產融資環境趨緊等因素影響。對於這些問題，降準並非完全對症，而且如果過度寬鬆可能導致宏觀槓桿率過快上升及潛在資金脱實向虛等金融風險。針對當前複雜的環境，需要的是多部門協同，採取有針對性政策，保供穩價，為企業精準紓困，平衡好穩經濟、防風險與促改革。

從國際方面看，9月以來美債收益率走升，市場對於美聯儲在年底前啟動縮減購債的預期正在持續升温。而與美國國債收益率大幅反彈相比，中國的十年期國債收益率在2.95厘附近，總體處於較低水平。

張旭說，與美國國債收益率近期上升約40個基點相比，中國國債收益率上升幅度要小得多，仍處於較低的水平。這正是中國金融市場平穩運行的體現，也是中國政策自主性的體現，說明在美聯儲政策調整的國際背景下，人行仍會着力保持國債市場在內的金融市場平穩運行。

此外，跨境資本流動基本平衡，人民幣匯率雙向浮動，在合理均衡水平上保持了基本穩定。9月末人民幣對美元匯率中間價為6.49元，較2020年末升值0.6%。CFETS人民幣匯率指數較2020年末升值5%。金融市場運行平穩，受海外政策變化和市場波動影響有限。

周茂華表示，從內外經濟政策環境看，美聯儲政策正常化對中國金融市場的影響很小。一是中國基本面穩固，疫情防控形勢向好，經濟運行在合理區間，經濟結構持續優化。二是我國政策處於正常區間，美國本輪政策正常化進程緩慢，意味着中美將在較長時間保持寬利差。三是中國穩步推進金融業高水平對外開放，人民幣國際化步伐逐步加快，人民幣資產吸引力將持續增強。