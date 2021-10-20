馬雲外遊阿里飆8%　領港股半日升338點　快手揚逾半成｜持續更新

美股隔晚三大指數造好，道指收報35457點，升198點或0.56%；標指收報4519點，升33點或0.74%；納指收報15129點，升107點或0.71%。美國10年期國債孳息率再衝高，見1.669厘，創5個月新高。美匯指數升0.1%，至93.82。



港股連升三日累計超過800點，「黑期」今早升逾200點，料恒指今早有望挑戰26000水平。內地科網行業整頓再迎信號，銀保監會主席郭樹清稱，要堅決打破金融業壟斷，對違法違規金融活動「零容忍」，可留意科技股以及金融股的走勢。



【12:00】馬雲外遊 阿里飆8%

恒生指數中午收報26125點，升338點或1.31%；恒生科指漲逾3.11%或202點，午報6721點；恒生國指升149點或1.64%，午報9285點。大市半日成交額達928.44億元。

阿里巴巴（9988）領軍，市場憧憬馬雲「鬆綁」，股價半日勁升8.07%，午報178.1元；美團（3690）漲2.8%，午報293.6元；騰訊（0700）升2.4%，午報511元；小米（1810）亦升2.67%，午報23.1元；京東（9618）揚3.3%，午報333.6元；百度（9888）升4.5%，午報177元；快手（1024）飆5.44%，午報94.9元。

汽車股繼續造好，吉利（0175）半日升3.7%，午報26.3元，升逾一個月高位；比亞迪（1211）漲0.85%，午報283.4元；長汽（2333）升0.6%，午報34.05元。

金融股方面，港交所（0388）半日升1.16%，午報488.4元；友邦（1299）亦升1.23%，午報90.55元；平保（2318）微升0.8%，午報58.45元。

【11:25】體育用品股個別走

特步（1368）飆逾4%，報10.74元；集團公布上季內地零售銷售額中雙位數增長。另外，期內零售折扣水平介乎75折至8折，零售存貨周轉約4個月。

李寧（2331）亦揚2.22%，報92.1元，錄得5連升。安踏（2020）則跌2%，報128.3元。

【11:25】恒指漲逾400點

恒指最新升404點或1.57%，報26191點。

百度（9888）、快手（1024）升逾4%。

阿里巴巴（9988）飆逾9%，高見179.9元，現報179.8元，仍升9.1%。

【11:08】快手升逾3%

恒生指數最新升310點或1.2%，報26097點；科指升157點或2.42%，報6676點。

恒大汽車（0708）一度升逾3%，高見4.01元，現報3.91元，仍升2.6%。

快手（1024） 升逾3%，高見95.3元。快手短劇行業大會暨快手星芒短劇升級發布會在重慶舉行。快手短劇運營負責人在會上表示，截止今年10月，快手平台的短劇日活用戶規模達到2.3億，短劇創作者的總收入已超過10億元人民幣，作者日均收入較去年提升三倍以上。

吉利（0175）續揚3.55%，報26.25元；比亞迪（1211）微升0.9%，報283.6元。

【09:55】阿里巴巴領軍 股價升逾6%

恒生指數升幅略收窄，徘徊於26000點，現報26010點，仍升223點或0.87%。

阿里巴巴（9988） 領軍，股價升幅擴大至6%，高見175.5元，最新報175.2元，仍升6.3%，成交額25.73億元。

內房逆市向下，中海外（0688）跌近1%；潤地 （01109） 跌0.16%。碧桂園（2007） 跌逾1%；雅居樂（3383） 跌逾2%；融創（1918） 跌0.8%。

比特幣 Bitcoin升至64,000美元水平，火幣科技（1611） 升逾3%；歐科雲鏈（1499） 升3%；雄岸科技（1647） 升近4%；美圖（1357） 升逾2%。

【09:44】煤股大瀉 發改委擬干預煤價

發改委擬運用「價格法」干預煤價，煤股大瀉。兗州煤業﹙1171﹚瀉9.2%；中國神華﹙1088﹚瀉5.7%；中煤能源﹙1898﹚瀉7.7%。

【09:40】騰訊返「啡底股」

恒生指數一度升逾300點，暫高見26156點。現報26050點，升263點。

電力股再度走強，華能國際電力（0902）一度衝高8%，高見4.16元，現報4.06元，仍升7.4%；華電國際電力（1071）漲逾4%，華潤電力（0836）升2.9%、大唐發電（0991）漲近4%，中國電力（2380）漲逾2%。

騰訊（0700）升2.3%，報510.5元；阿里巴巴（9988）漲逾半成，報174.6元；美團（3690）升超3%，報295.4元，直迫300元。

【09:20】恒生指數高開286點

恒生指數高開286點或1.11%，報26074點，企上二萬六點；恒生科指高開94點或1.45%，報6612點；恒生國指開報9229點，升93點或1.03%。大市成交額達79.13億元。

騰訊（0700）高開1.8%，報508元，再上500元；阿里巴巴（9988）高開4.7%，報172.6元；美團（3690）升1.5%，報290元；百度（9888）開升3.2%，報174.8元；嗶哩嗶哩（9626）續升4.4%，報628元。

友邦（1299）開升2.9%，報92元，平保（2318）高開1.7%，報59元。

世茂服務（0873）以先舊後新方式配售1.15億股股份，股價插逾一成，報15元。中教控股（0839）亦以先舊後新方式以每股15.1元配售7,800萬股新股，股價挫逾8%，報15.3元。