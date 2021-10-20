人民幣中間價上調238點　中金：持續升值為「小概率事件」

10月20日，人民幣中間價報6.4069，上調238點，上一交易日中間價報6.4307，在岸人民幣上一交易日收報6.3998。

中金：人民幣持續升值走強為小概率事件

中金認為「近期走弱的美元」、「強勢的中國出口」以及「資金的流入」主導了最近的人民幣走強；「美元的走勢」、「出口的變化」以及「中國央行貨幣政策方向」將是左右今後人民幣匯率的重要因素。

中長期來看，中金認為在「美元重新走強」、「中國貿易收支平衡化」以及「貨幣政策寬鬆」的可能性的背景之下，人民幣持續升值走強為小概率事件。

西部宏觀：本輪Taper對人民幣匯率影響有限

中國新浪財經報道，西部宏觀認為，2014年聯儲局Taper曾導致非美匯率承受極大的貶值壓力。目前聯儲局Taper再次臨近，市場本來存在對人民幣匯率貶值的擔憂，但我們認為本輪Taper對人民幣匯率影響有限。第一，受到全球金融嚴監管政策限制，跨境資金規模佔中國GDP的比重較上一輪減少明顯。第二，隨着境內企業的外匯風險管理能力不斷提升，境內企業並不一定需要在美元升值時降低美元負債，這意味着2014-2015年人民幣貶值周期裏形成的「人民幣貶值-境內企業償還美元債務-美元需求增加」的負反饋機制有望被打破。第三，疫後國內出口持續強勁，境內銀行體系內美元流動性充沛。

機構：人民幣匯率升值短期內利好市場

匯率升值短期對於市場可能利多大於利空。匯率升值一方面會影響景氣度，另一方面會帶來寬鬆預期，前者市場已經有所消化，三、四季度經濟下行壓力較大基本已成市場共識，但對於貨幣政策的動作市場則有所疑慮，2021年10月29日中國國債正式納入富時羅素指數，人民幣匯率升值壓力可能更大，而這可能是央行採取結構性政策工具釋放流動性的重要窗口。