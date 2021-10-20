中國統計局：9月一線城市新建私樓售價　較8月持平

2021年9月份，70個大中城市商品住宅銷售價格按月總體呈略降態勢，按年漲幅持續回落。

中國國家統計局資料顯示，9月份，中國一線城市新建商品住宅銷售價格，按月變化由上月上漲0.3%轉為持平。其中，北京按月由上月上漲0.2%轉為持平；廣州下降0.1%，與上月相同；上海和深圳均上漲0.2%，漲幅比上月分別回落0.2和0.8個百分點。

一線城市二手住宅銷售價格按月由上月上漲0.2%轉為下降0.4%。其中，北京、上海和廣州按月分別由上月上漲0.4%、0.2%和0.5%轉為下降0.2%、0.6%和0.4%；深圳下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月上漲0.2%轉為持平；二手住宅銷售價格按月由上月持平轉為下降0.1%。三線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為下降0.2%；二手住宅銷售價格按月下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

此外，9月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲5.3%和7.7%，漲幅比上月分別回落0.4和1.4個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.1%和3.0%，漲幅比上月分別回落0.3和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲2.3%和1.4%，漲幅比上月均回落0.5個百分點。