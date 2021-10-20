首隻Bitcoin ETF首日交易量位居第二　Bitcoin逼近歷史高位

首隻Bitcoin期貨ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO.US）隔夜於紐約上市，收市報41.94美元，升4.8%。該隻Bitcoin ETF由基金管理公司ProShares發行，管理費為0.95%，可讓擁有證券戶口的投資者購買。

摩根大通前首席股票策略師Tom Lee預期，BITO上市後將隨即熱炒，首年或吸引超過500億美元（約3,900億港元）的資金流入，並很可能會超過追蹤納斯達克100指數的ETF，即Invesco QQQ Trust。

根據彭博彙編的數據，隔夜BITO 有超過2,400萬股易手。但由於基金結算交易的方式，該產品的淨流入或流出可能要到週三隔夜才能知道。

彭博分析師Athanasios Psarofagis 表示，BITO的首日交易額接近10 億美元，僅次於貝萊德碳基金，而BITO的期權將於週三在紐約證券交易所 Arca Options 和紐約證券交易所美國期權交易所開始交易。

根據Coindesk數據，Bitcoin一度高見64,476美元，較4月創下的歷史高位64,889美元低約0.6%，最新報63,878.43美元，升2%。