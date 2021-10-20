IMF降今年亞洲區經濟預測　港星兩地預測卻獲上調

國際貨幣基金組織（IMF）將今年亞洲經濟增長預測調低1.1個百分點至6.5%，反映出區內部份地區受到Delta病毒變種影響。不過香港及新加坡等地GDP預測卻獲上調，其中香港GDP增長6.4%，之前預測增幅為4.3%。IMF又預期，今﹑明兩年內地經濟增長分別為8%及5.6%。

IMF指出去年亞洲國家在防疫工作表現較佳，可是印度﹑馬來西亞及越南等國家或地區，卻在今年面臨新一波疫情，同時疫苗接種進度緩慢。隨著各地推進疫苗接種工作，明年亞洲增長預測被上調，由之前的5.3%升至5.7%。

IMF指出亞洲今年仍是全球增長最快地區，區內增長由中國及印度主導，預料至明年3月的年度，印度經濟增幅為9.5%。至於澳洲﹑台灣﹑新西蘭及南韓等發達經濟體，受惠高科技及大宗商品向好。

IMF同時警告，新冠變種病毒擴散﹑供應鏈中斷及通脹等不明朗因素，均構成經濟下行風險。同時美國聯儲局不合時政策正常化，或被誤解政策溝通，均引致亞洲新興經濟體出現重大資金外流，令借貸成本上升。