Bitcoin ETF首掛飆升　年內或吸金3900億元　投資要點一文睇清

首隻Bitcoin期貨ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO.US）隔夜於紐約上市，收市報41.94美元，升4.8%。隨著Bitcoin逼近歷史高位，該ETF亦交投熾熱，根據彭博彙編的數據，隔夜BITO有超過2,400萬股易手。投資者若想入場一試Bitcoin甜頭，或需留意以下要點。



投資者並非直接持有Bitcoin

BITO是由基金管理公司ProShares發行，管理費為0.95%，可讓擁有證券戶口的投資者購買。摩根大通前首席股票策略師Tom Lee預期，BITO上市後將隨即熱炒，首年或吸引超過500億美元（約3,900億港元）的資金流入，並很可能會超過追蹤納斯達克100指數的ETF，即Invesco QQQ Trust。

值得注意的是，該ETF並非直接持有Bitcoin，而是透過交易芝交所比特幣ETF去追蹤回報。故該ETF與Bitcoin的價格走勢將有偏差，回報亦並非一致。

香港街頭一輛畫滿比特幣廣告的電車。（美聯社）

ETF監管風險可控

至於為何不直接投資Bitcoin，相信是由於Bitcoin現貨市場存在透明度以及操縱方面的風險，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler早前表示，只要具備了重要的保護措施，希望能夠對ETF類申請進行審查，特別是如果這些ETF僅限於芝加哥商業交易所（CME）交易的Bitcoin期貨；隨即掀起基金公司申請Bitcoin ETF的熱潮。

不過，基金管理公司ProShares首席執行官Michael L. Sapir表示，BITO將向擁有經紀賬戶並樂於購買股票和ETF的投資者提供接觸Bitcoin的機會；這些投資者無需在加密貨幣交易所開設賬戶和加密錢包，或者擔心加密貨幣的供應商可能不受監管並面臨安全風險。

據Coindesk，Bitcoin近日一度重返六萬四高位。（路透社）

「正差價」與「逆價差」

而期貨合約即是約定在未來的某一段時間，以一定的價格買進或賣出某定量的貨物，因此需要留意期貨市場的「正差價（Contango）」、「逆價差（Backwardation）」帶來的風險。「正差價」指期貨價高於目前現貨價，「逆價差」指期貨價低於現貨價。

計劃買或已買BITO的投資者可上ProShares的網站查看淨資產值（NAV），再與目前股價去進行對比。

假如現價是高於NAV，即是出現「溢價」，投資者是支付了較高價值去買相關資產；若現價低於NAV，即是出現「折讓」，意味用更低價格就可持有相關資產。