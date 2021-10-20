本港Q4空運貿易領先指數創3年半新高　惟對中美貿易關係略悲觀

DHL Express（香港）委託香港生產力促進局進行一項獨立調查，反映空運出入口轉口貿易市場前景的「DHL香港空運貿易領先指數」（DTI）第四季度報告顯示，受惠於對美國出口強勁、消費旺盛，以及傳統旺季貨運需求上升，整體指數今季錄得3年半以來的新高。

調查結果亦於多個領域呈現增長。報告指出，整體空運貿易指數上升6.1點至49點，進出口均顯著增加。出口/轉口指數上升5.9點至49.1點。美洲地區領先，而歐洲地區則連續三個季度錄得改善。入口指數上升6.5點至48.9點，改善速度快於（轉）出口，其中中國內地增幅最大。

DTI - 2021年第四季度（生產力局提供）

受訪空運用家錄盈餘按季僅增2% 經營環境未見顯著改善

即使多個地區的受訪者對全球空運貿易的前景展望升至年內最高水平，惟對中美貿易關係形勢略為悲觀。同時，空運貿易指數快速回升，但本地空運用家的第三季盈利與上一季度相若，即70%受訪者錄得盈餘或收支平衡，按季增加了2%，由此可見經營環境方面未有顯著改善。

此外，新型冠狀病毒疫情持續影響全球的貨運能力。雖然成本增加，但38%及30%受訪者表示仍會繼續使用空運及船運。不過，8%受訪者會減少出口，5%受訪者會延遲出貨。只有3%受訪者會選用香港以外的其他出口地。

設「智慧港口」有利提升港國際航運中心地位

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，隨著疫情對全球主要經濟體的影響減弱，整體指數達到3年半的新高，並已連續第6個季度上升。預計感恩節、聖誕節和農曆新年等傳統節日將導致2021年最後一個季度的全球貿易需求再次強勁。

此外，行政長官在最新一份的施政報告中提出推動航運和港口業更廣泛地應用數碼科技於業務流程和運作上，以建設「智慧港口」，提升香港國際航運中心地位，這將長遠加強本地空運用家的競爭優勢。