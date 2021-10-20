威華達斥7億元增持盛京H股　視收購為「一線希望」及戰略投資

恒大系股票大跌，讓不少投資者損手。曾投資於恒大（3333）旗下恒大汽車（0708）的威華達控股（0622），於周一（18日）增持由恒大持股的盛京銀行（2066）1億股H股，每股作價7元，即威華達斥資7億元增持盛京。

威華達對盛京H股持股比例原來的8.25%，增至12.52%。

恒大是盛京的股東之一，惟該內房近期減持部份對盛京持股。威華達預期恒大將會悉數將盛京持股出售，並償還對盛京的債務，又指出視是次收購為「一線希望」及戰略性投資。

威華達亦指出對盛京的投資，自2017以來皆為重要投資，認為從長遠角度而言，該銀行具良好前景，又指出增持盛京為具吸引力機會，有助鞏固其戰術或戰略投資分類。收購完成後，會成為盛京主要股東。

投資恒大汽車接損手

此外威華達指出在今年9月27至30日期間，合共沽售1.38億股恒大汽車。其中1.14億股恒大汽車，已分類為按公平值列賬及列入損益表的金融資產，預料帶來總收益確認虧損32.01億元。有關虧損乃按出售獲得款項2.68億元，減上述的1.14億股恒大汽車在去年底時公平值34.69億元差額計算。

餘下的2,337萬股恒大汽車，已分類按公平值列賬及列入其他全面收益表的金融資產。預料悉數出售上述2,337萬股恒大汽車後，截至今年12月底止的年度全面收益將減少6.43億元。按公平值列賬及列入其他全面收益表計量之金融資產之其他全面收益減少，乃按出售之所得款總額6,300萬元，減截至去年底時前述的2,337萬股恒大汽車的公平值7.06億元計算。