港股走勢一波三折　滙豐晉信CIO程彧：本季或為佈局良機

滙豐晉信基金海外投資部總監程彧在接受採訪時表示，企業盈利是港股投資的「定海神針」。港股市場在背靠內地經濟的同時，受海外流動性等多重因素影響，港股市場真正的機會來自於企業持續的業績增長。

《中國證券報》10月21日報道，程彧表示，「決定港股市場方向的核心要素是企業盈利，沒有盈利就沒有牛市。其他要素的作用僅僅是放大或減弱由企業盈利所決定的市場方向和變動幅度。」

港股走勢「一波三折」

2021年以來的港股市場走勢「一波三折」。恒生指數在今年年初創下高點後，經歷了不小幅度的調整，在多重因素影響下，指數近期反彈跡象明顯。作為港股市場「新經濟」的投資指標，備受投資者關注的恒生科技指數，同樣走出了年初翹頭，持續調整，近期反彈的走勢。

在程彧看來，港股市場雖出現波折，但背後的核心因素仍一以貫之。「春節之後，企業盈利的動能出現弱化，這是市場調整的核心原因。盈利動能的弱化主要由幾方面因素導致。其中有上游原材料因素，尤其是以原油和銅為代表的國際大宗商品價格短期內暴漲，疫情之後消費品價格上漲並未得到終端的接受，成本壓力無法傳導，這影響了中游製造業的盈利能力。網路行業的盈利前景弱化並且不確定性增加。這又是多個因素疊加的結果，更是行業本身已經進入了前一階段增長後的瓶頸，本身迎來行業和企業發展周期中的新階段的問題。」程彧表示。

在當下時點，程彧認為，港股市場已經出現向好趨勢。「影響港股的各類因素雖然暫時還沒有消失，但正在往好的方向發展。包括一系列對於網路平台的規範政策正在落地，市場對於美聯儲貨幣政策有了清晰預期，各類因素基本已被市場消化得較充分。當前市場進一步調整的空間可能已經比較小。」程彧表示。

迎來「新起點」

對於港股市場下一階段走勢，程彧表示，四季度或為港股佈局良機，當前很可能是未來幾年行情的新起點。

具體來看，跳過今年看明年，結論是比較明確的，2022年港股市場可能存在較大投資機會。「港股企業明年有望獲得不錯的盈利增長，這是支持市場的根本動力。」程彧強調這是港股投資的「錨」。即使聯儲局開始逐步收緊貨幣政策，市場整體流動性仍非常充裕。當前港股估值無論從橫向比還是縱向比看，都具有吸引力，估值有進一步修復的空間。隨着一系列風險事件和不確定事件的落地，投資者信心將明顯恢復，風險偏好有望明顯提高。「港股的配置價值正變得越來越突出。我們看好港股市場的長期機會。」程彧表示。

當然，對於市場風險，投資者仍需要保持足夠警惕。程彧認為，當前港股市場仍存在一些風險因素。「雖然行業政策帶來的不確定性、聯儲局政策預期等方面，都得到較好消化，但依然需要關注一些超預期風險。另外，原材料價格高企可能導致一些中下游企業盈利能力受損，可能會進一步影響相關板塊估值，需要進一步跟蹤上市公司盈利變化。」

鑑於港股市場較特殊和複雜的環境，程彧不太建議經驗有限的投資者直接投資港股。「目前港股通有500多家公司，要去跟蹤所有這些標的，對於個人投資者來說難度比較大，建議投資者通過基金來配置港股市場。」程彧表示。