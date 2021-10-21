金沙中國上季經調整物業EBITDA為3200萬美元　淨收益按年增2.6倍

金沙中國（1928）母公司LAS VEGAS SANDS CORP.公布截至今年9月底止第三季業績，指出期內金沙中國經調整物業EBITDA為3,200萬元（美元‧下同），去年則錄經物業調整LBITDA約2.33億元。

金沙中國於今年第三季錄淨收益6.11億元，按年增加2.66倍；淨虧損則收窄至4.23億元。

期內澳門威尼斯人項目錄淨收益2.53億元，按年增2.72倍，經調整物業EBITDA為4,000萬元。倫敦人項目錄淨收益1.23億元，按年增4.59倍，經調整物業LBITDA為3,300萬元；巴黎人項目淨收益為1.02億元，增幅為1.55倍，經調整物業EBITDA為500萬元。百利宮項目淨收益為1.11億元，增幅為3.44倍，經調整物業EBITDA為4,200萬元。澳門金沙收益為2,000萬元，增長66.4%，經調整物業LBITDA為2,100萬元。

LVS主席對澳門及新加坡前景感信心

LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein指出，上季業績繼續反映全球大流行的影響，限制收緊直接影響該季度於澳門及新加坡的業績，兩地市場於本季度均產生正EBITDA。不過對澳門及新加坡最終得以復甦仍然充滿信心。

他又指出LVS於澳門進行的大規模投資逐漸成形。隨著市場復甦，四季及澳門倫敦人將呈現增長機遇，亦指出就博彩及零售角度而言，澳門高端中場的消費表現保持堅韌。

他表示對訪客量恢復後，達致全球大流行前水平的能力感到非常樂觀。隨著限制放寬及旅遊觀光業復甦，對將於未來在澳門及新加坡均重拾強勁的正現金流量充滿信心。