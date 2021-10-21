恒指午後跌逾200點　美團阿里吐逾2%　藥明生物挫近4%｜持續更新

美股隔晚三大指數個別走，道指曾高見35669點，創下即市紀錄新高，收市升152點或0.4%，報35609點。標指收市升16點或0.3%，報4536點。納指收市跌7點或0.05%，報15121點。Bitcoin再創歷史新高，一度突破66,000美元以上，今早或可留意相關概念股。



科技股領漲港股連升四日累計1173點，暫企上26100點，成交回復至1,500億元水平。另恒大（3333）、恒大物業（6666）復牌，因恒大物業50.1%股權的交易已告吹，料其股價將受影響。今早「黑期」微升約30點左右，在26120附近，料恒指仍處於拉鋸狀態。



【14:33】JS環球生活曾跌逾17%

JS環球生活（1691）繼今早跌破20天及10天線後，跌幅持續擴大，午後最多急挫19%，低見14.24元，創逾9個月低，現報14.66元，仍挫16.6%。

【14:16】藥明生物挫近4%

恒生指數午後跌幅擴大至逾200點，最新報25930點；恒生科指跌103點或1.55%，報6587點。

美團（3690）午後突然下跌逾2%，報286.8元；騰訊（0700）跌1.4%，報502.5元；阿里巴巴（9988）吐2.3%，報171.8元。小米（1810） 跌3%，低見22.05元。

平保（2318）仍升6.8%，報62.3元。

藥明生物（2269）挫近4%，報112.3元。

【12:05】平保勁飆逾7%冠藍籌

港股反覆上落，恒指半日跌75點或0.29%，午報26060點；恒生科指亦跌45點或0.67%，午報6646點；恒生國指午報9301點，升25點或0.27%；大市半日成交額766.86億元。

ATMX股回落，騰訊（0700）微跌0.1%，午報509元；美團（3690）挫1.3%，午報290元；阿里巴巴（9988）亦跌1%，午報174元；小米（1810）瀉2.2%，午報22.3元。

平保（2318）半日升7.3%，午報62.6元，成交額30.1億元，為半日表現最好的藍籌。中國人壽（2628）亦升2.4%，午報14.32元。

內房股中國融創（1918）半日勁飆8.7%，午報17.92元；龍湖集團（0960）上揚6.34%，午報36.9元；中國海外發展（0688）漲6.4%，午報18.4元；華潤置地（1109）升近半成，午報32.95元。

中國移動（0941）半日微升0.92%，午報49.25元，其5G用戶新增數領先市場，Q3淨收益同比增長9%。

金沙中國（1928）先高開後跌，半日挫0.11%，午報17.8元。銀娛（0027）亦跌0.7%，午報42.25元。

信義光能（0968）半日挫4.1%，午報15.98元，暫為表現最差的藍籌。

【11:11】平保一度拉升逾8%

平保（2318）一度拉升逾8%，高見63.15元，現升7.8%，報62.9元。友邦（1299）則跌1.2%，報89.6元。

快手（1024）上揚2.7%，報96.35元。

中國恒大（3333）跌12.5%，報2.58元；恒大物業（6666）挫7.03%，報4.76元。

【10:48】中移動抽升逾1% 創30天新高

中移動（0941）一度抽升1.3%，高見49.45元，現報49.4元，仍升1.2%，成交額達4.88億元。

【10:25】內房股普遍造好

內房股造好，融創中國（1918）漲6.7%，報17.58元；華潤置地（1109）升5.9%，報33.25元；中海外（0688）漲5.3%，報18.22元。

平保（2318）首三季多賺30.1%，續揚逾半成，報61.45元。

恒指轉升48點或0.19%，報26184點。

【09:51】平保抽升逾4% 重上60元

恒指跌幅收窄至約10點，現報26125點；恒生科指跌12點，報6678點。

平保（2318）返60元大關，現報60.65元，升4%。

港交所（0388）跌2.6%，報478.2元。

【09:45】火幣科技開升6%

比特幣（Bitcoin）受消息帶動，昨晚一度一突破66,000美元，再創下歷史新高，刺激多隻區塊鏈概念股上揚，其中以火幣科技 （1611）開升6%，高見11.8元，其後升幅收窄，現報11.42元，仍升3.1%。

其他相關概念股，雄岸科技（1647） 開高4%，現無升跌，報0.255元；柏能集團 （1263）漲1.4%，報9.25元；美圖（1357）漲4.44%，報1.88元。

【09:31】恒指開市後 隨即倒跌近百點

恒指開市後隨即倒跌近百點，現跌94點或0.36%，報26041點。恒生科指跌22點或0.33%，報6669點；恒生國指亦跌29點或0.32%，報9246點。

阿里巴巴（9988）跌幅擴大至逾2%，報172元；騰訊（0700）亦倒跌0.5%，報507元；美團（3690）靠穩升0.5%，報295.2元。

融創中國（1918）逆市升4%，報17.14元。旭輝（0884）亦升逾半成，報4.84元。

【09:20】恒生指數高開5點

恒生指數高開5點或0.02%，報26141點；恒生科指開升13點或0.2%，報6704點；恒生國指開報9283點，升6點或0.07%。大市成交額達42.5億元。

騰訊（0700）平開，報509.5元；阿里巴巴（9988）低開1.6%，報173元；美團（3690）開升0.5，報295.4元；嗶哩嗶哩（9626）吐0.16%，報639元。

友邦（1299）開升0.4%，報91.1元，平保（2318）開升1.11%，報59元。

中國恒大（3333）旗下恒大物業（6666）交易已告吹，受消息拖累，中國恒大插逾一成，恒大物業亦瀉8%，恒大汽車（0708）挫2.9%，恒騰（0136）亦跌3.4%。

合生創展（0754）則升0.9%，報24.95元。

吉利（0175）續升1.3%，報26.95元。