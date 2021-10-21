巴菲特當年僅花13億美元入股美國運通　不計股息累計增值達20倍

巴菲特（Warren Buffett）掌舵的巴郡（Berkshire Hathaway），年內從美國運通（American Express）的投資上賺了近90億美元，使其在這隻股票上的未變現收益總額達到約260億美元。



《新浪美股》周四（21）日報道，據最新統計，巴菲特旗下的企業集團持有美國運通1.52億股股票。美國運通股價周三（10月20日）上漲1.29%，收於179.60美元，即該批股份總價值約273億美元。巴菲特和他的團隊當年只花了13億美元，所以即便不包括股息，他們的回報率也高達20倍左右。

隨着美國經濟從疫情中復甦，貸款違約的風險消退，帶動美國運通股價迄今飆升50%，使巴郡所持股份的價值增加了近90億美元。

巴郡投資美國運通已超過25年，自1998年以來就沒有調整過倉位。不過，在此期間，由於美國運通的股票回購，巴郡的持股比例從11%飆升至19%以上。

巴菲特是美國運通的長期粉絲，並多次強調該公司的品牌價值和客户關係。20世紀60年代中期，巴菲特將自己合夥投資公司的40%資金，投入美國運通。他還在1980年的致股東信中稱美國運通是一家「獨一無二」的公司。

美國運通目前是巴郡哈撒韋美國股票投資組合的第三大持股重倉股，僅次於蘋果（Apple）和美國銀行（Bank of America）。今年以來，蘋果和美國銀行的股價分別上漲了15%和55%，使巴郡哈撒韋在這兩隻股票上的未變現總收益分別達到1,000億美元和330億美元。