傳統股災月反高潮　科技股「托市」　醫療科技股看高一線｜許繹彬

傳統股災月轉眼已過了一半，全股市暫未見任何「股災」出現，美股出乎意料地無風無浪，道指更突破35000的水平，創出歷史高位。而這半年一直處於弱勢的納指，近日有回春之勢，氣氛更大有改善重上15000水平，單憑兩個重要指數的走勢，美股暫已掃除「股災」的陰霾。

港股在10月初時，受國內不同的監管因素及恒大債務危機所累，一度頗為「恐慌」，更曾多次跌穿24000點，但隨著種種不利聲音忽然「靜下來」，港股於24000好像有無形之手「托住」，更承接美股的強勢。港股在國慶長假後，走勢「一洗頽風」，一口氣升穿10天、20天、50天線，昨天重返九月初時的水平，終於升穿26000水平。

值得留意的是，一向疲弱乏力的科技股近日「吐氣揚眉」，自螞蟻風波後，一向備受冷落的阿里巴巴（9988），因受惠馬雲「鬆綁」出遊，加上「股神」巴菲特的黃金拍檔查理芒格在第三季增持阿里美股82%後，惠及在港上市的阿里股價，應聲由低位急升近50元，終於重返176元的招股價。其他重磅科技股，如騰訊（0700）、美團（3690），以及小米（1810），升幅更是顯著，更創出一個月高位，從圖表來看扭轉了上半年的劣勢。

筆者認為，去年兩季在港上市的科技股，一直遭人遺棄，基金亦看低一線；但隨著年結將至，某些跌至低殘的板塊開始要進行「粉飾櫥窗」的工作，相信亦屬無可厚非。加上，近期在美的納指的走勢，比道指還要強，並帶領美股在股災月愈見強勢。反映在港上市的科技股指數，由高位11000點與昨天6691點比較，仍下調接近4成；從此數據與納指相比，相信一定不能相提並論。

在香港上市的科技股在上半年因一直備受國內「監管風暴」困擾，科技股「一蹶不振」。但隨著國內監管聲音有所緩和，及納指造好，科指重上7200水平，並非無可能；醫療科技股，近日亦隨科技股氣氛回暖而走勢亮麗，如阿里健康（0241）及京東健康（6618），而醫渡科技（2158）走勢暫略為含蓄，投資者不妨多加留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。