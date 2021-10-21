發改委：對壟斷等監管　不針對特定所有制企業

據《路透》報道，中國發改委體改司司長徐善長周四（21日）表示，近段時間，有關部門針對資本無序擴張、壟斷等違法違規行為出台了監管舉措。這些舉措，針對的是「無序」，強調的是「規範」，是推動相關行業健康發展、促進社會公平正義的務實行動、必要之舉，不針對特定所有制企業，更不是針對特定所有制的特定企業。

「由此引發的『打壓民營經濟』的曲解和雜音，是毫無根據的。」他在發改委舉行的新聞發布會上稱，依法整頓市場秩序，促進公平競爭，是成熟市場經濟的表現，將為包括民營企業在內的所有市場主體創造更公平、更優化的發展環境。

徐善長提到，包括各類所有制在內的市場主體是社會主義市場經濟的微觀基礎，是經濟社會發展的力量載體。「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」是一貫方針。

他提到，一段時間以來，特別是新冠肺炎疫情暴發以來，中國民營經濟發展遇到一些困難，主要集中於下游行業的中小微企業，以及直接接觸類的生活服務業企業等，面對原材料價格上漲、疫情多點散發的態勢，生存壓力尤為顯著。

針對企業的困境，發改委體改司副司長蔣毅亦在同一場合提到，發改委會同有關部門綜合採取增產增供、投放儲備、進出口調節、市場監管、預期引導等多種手段，全力做好大宗商品保供穩價工作。多批次投放銅、鋁、鋅、原油等國家儲備。

加大期現貨市場聯動監管力度

督促重點煤炭企業在確保安全前提下增產增供，加快釋放優質產能。持續加強期貨現貨市場聯動監管，約談部分行業重點企業及協會，多次赴有關交易中心及重點企業進行聯合調研，督促企業守法合規經營，依法嚴厲打擊哄抬價格、囤積居奇等違法違規行為。

「下一步，加強大宗商品價格監測分析，組織好後續批次國家儲備投放，多措並舉增加市場供給，持續加大期現貨市場聯動監管力度，遏制過度投機炒作，維護正常市場秩序。」蔣毅稱。

他表示，相信隨着一系列保供穩價措施落地，政策效果將逐步顯現，下游企業經營壓力也會逐步有所減輕。

中國總理李克強此前曾表示，市場主體是經濟發展根基，民營經濟是吸納就業、創造財富的重要力量。大宗商品價格上漲多等問題，國家會繼續多措並舉，更加註重用市場化辦法穩定價格。