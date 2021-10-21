調查：近8成受訪企業料未來1年收入實現增長　與人力資源投放有關

新冠疫情暫緩，香港企業對業務前景漸趨樂觀，並視員工為業務長遠發展的關鍵。最新《滙豐商貿領航：工作新未來》報告顯示，79%受訪企業預計未來12個月內業務收入可實現自然增長，64%更已著手透過提升員工技能、培訓人才和增聘等方式，以建立可持續的人力團隊，另34%亦正計劃作出相關投放。

96%受訪企業認同混合工作模式為疫後安排

調查發現，企業領袖為協助員工適應新常態，配合員工在經濟誘因以外的需求，推行不同福利措施，包括具彈性工作時間（44%）、為居家工作設備提供補貼（40%）、增加年假或休假（38%），及制定健康福利指引和投入相關資源（37%）等。

報告又指，企業認為未來的工作場所將不再局限於一般辦公室，而是一個提供員工培訓、促進社交互動和加強合作的地方。幾乎所有（96%）受訪企業一致認同，混合工作模式為合適的疫後工作安排。除了其他經濟及事業發展誘因外，彈性工作政策或混合辦公安排（31%）亦被視為吸納和挽留人才的另一要素。

投資人力資源與維持盈利能力關係密切

除此之外，接近百分百（97%）受訪企業認為，一個可持續的員工團隊可為企業提升整體環境、社會及管治績效的關鍵。

至於對未來的發展，受訪企業亦計劃實施相關政策或目標，協助員工落實可持續發展，如參與義工服務（45%）、為現有勞動力提供環境、社會及管治培訓（43%），以及鼓勵居家工作（42%）。

是次調查，於今年8月訪問了全球十個市場逾2,100間企業的管理層，當中包括213間香港企業。