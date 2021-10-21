內地傳要求麥當勞冬奧前擴大數字人幣支付至全國分店

內地近來積極發展數字人民幣（c-CNY），據外媒引述消息報道，內地要求麥當勞在明年2月北京冬奧舉行前，在全國網絡範圍擴大數字人民幣支付系統，並推動部分美資公司安裝系統，以容許客戶在冬奧舉行時可透過數字人民幣購買產品。

人行曾表示，若數字人民幣正式推出後，將與現金共存，並繼續在市面上流通。人行行長易綱日前在2021年G30國際銀行業研討會上稱，目前數字人民幣設計和用途主要是滿足國內零售支付需求。

而而作為試點的麥當勞現容許上海270家分店的客戶使用數字人民幣錢包，但內地政府希望麥當勞擴大系統應用至全國範圍。而麥當勞拒絕評論是否受到壓力，僅稱「上海是其旗艦市場，會參考消費者的反饋」

報道指，Visa作為冬奧領導贊助商，以及Nike作為美國隊贊助商，均面對同樣壓力。不過，報道亦指，內地監管機構消息人士則否認向美資公司施壓，表示中國銀行正鼓勵冬奧贊助商在奧運區接納數碼人民幣，不過商戶是可以選擇拒絕加入。

專家：或成最有效宣傳方法

史丹福大學胡佛研究所數字人民幣項目聯席主管Darrell Duffie表示，受疫情影響，中國在數字人民幣進展較預期稍遲，預期大型美企在推動數字人民幣方面會受到壓力。內地希望擴大數字人民幣的接納程度，而非特意選擇美國企業接受數字人民幣。

他又指，絕大部分零售商都在政府的強力壓力下，美國企業亦不例外，預期大型美國企業最終會接受數字人民幣。而具標誌性的美企在冬奧時納入數字人民幣，可成為推動數字人民幣的最有效宣傳方法。