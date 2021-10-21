瑞銀料未來10年全球能源轉型投資高達390萬億元

全球著眼實現2050年「零排放」目標，能源轉型自然是全球關注點。瑞銀財富管理發表報告，預期2021至2030年期間，全球在能源轉型方面的投資額將達約40萬億至50萬億美元（約312萬億至390萬億港元），佔未來30年投資的4成。這將透過借貸、發債及股權募集資金，相信這為投資者提供具吸引力的投資機會。

報告指出，氣候危機可能是全球面臨的最大挑戰之一，已承諾在本世紀中葉或之後不久實現淨零排放的國家數目持續上升，惟全球溫室氣體排放量同時也在增加，若要爭取2050年達到零排放，以及將全球氣溫上升控制在攝氏2度以下，就必須採取實際行動。

該行指，要現實上述提及的目標，需要大力推廣綠色技術，以及有賴於技術的加速部署及進一步的創新，而兩者均要透過大量投資方可實現。該行根據國際可再生能源機構（IRENA）的計算，估計未來10年全球在能源轉型方面的投資額達約40至50萬億美元，為投資者提供具吸引力的投資機會。

該行認為，在所有業務領域中，能掌握和採用綠色科技將經濟潛力最大化的企業，例如通過快速降低營運成本和保持領先於碳定價等法規的企業也將獲益；如即用型技術（清潔能源、能源效率和數字化）、電氣化、電池和生物能源等先進技術，以及金融等中介業務的中短期投資機會最具吸引力。