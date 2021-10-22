滙豐周一放榜　預期上季稅前溢利增16%　大行料宣布回購但不派息

滙豐（0005）將於下周一（25日）公布第3季業績，據彭博綜合預測，集團列賬基準收入按年增2.5%至123.6億美元，經調整基準除稅前利潤為50.1億美元，按年升16.4%。大行認為回購將是今次季績重點。

花旗發表報告，預料滙豐今年第三季經調整基準除稅前利潤為48.6億美元，按年升近13%，按季跌13%，與市場預期約49.3億美元相近，又估計第三季列賬基準收入收入按年升1%至121.9億美元，其中淨利息收入為67億美元，列賬基準除稅前利潤41.1億美元，按年升34%。

花旗料滙豐斥10億美元回購惟不會派息

同時，該行認為回購股份將成股價催化劑。滙豐管理層曾指，當資本比率達至14%至14.5%的目標時，集團料會宣布推行回購計劃。花旗預料滙豐第3季一級資本比率達15.5%，並將推行10億美元的股份回購計劃；又預計該行超額資本約30億美元，惟不會派息。再者，現時滙豐市帳率為歷史低位，重申「買入」評級，將目標價由51.7元微升至53元。

另外，美國10年債息升至1.6厘水平，花旗預計美國好大機會在11月宣布減少買債計劃，並於明年底開始加息。預料每年加3至4次息，每次加25基點，故認為債息料有上行空間，在香港銀行之中，以滙豐和恒生（0011）對美國10年債息最為敏感，有利股價。

瑞銀則預計，滙豐今年第三季列賬基準收入118.5億美元，按年跌0.6%，經調整基準除稅前利潤44.3億美元，按年升2.9%，淨息利收入按年升3%至66.4億美元，並估計該行會公布進行規模25億美元的股份回購。