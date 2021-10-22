港股升幅擴大至147點　科指重上6700點｜持續更新

美國股市周四表現個別發展，其中道指輕微低收，納指及標普指數均上揚。今早亞太區市場個別發展，其中昨日大跌逾500點的日本股市，今早反彈，新西蘭﹑澳洲及韓國等其他主要市場，則在窄幅上落，反映出區內投資者，對後市走勢未有太一致看法。至於今早港股會否繼續在26000點大關上演攻防戰，相信為投資者關注點之一。



【11:47】天立教育主席助查股價曾瀉15%

天立教育（1773）主席正協助內地監管部門調查，曾大跌15.2%至1.4元，其後股價從低位回升，高見1.76元，最新報1.67元，升1.2%。

天立董事會獲主席﹑行政總裁﹑執行董事兼控股股東羅實的家人告知，羅實因個人原因正在協助監管部門調查。

【11:36】恒指升147點

恒指最新報26164點，升147點，國指最新報9383點，升110點，科指最新報6766點，升130點。

【10:57】恒指升92點

恒指升幅略為擴大，最新報26110點，升92點，國指升80點，報9354點，科指最新報6746點，升109點。

【10:25】港股曾轉跌

港股今早高開後走勢轉弱，曾一度跌穿26000點，最新報26041點，升23點，國指最新報9326點，升52點，科指最新報6715點，升79點。

不過內房股卻延續上日強勢，龍湖（0960）及潤地（1109）飆升6.2%及5.1%，恒大（3333）亦抽升4.3%，報2.69元。

手機設備股﹑物管股及體育用品股亦上揚，其中瑞聲（2018）揚4.5%，李寧（2331）升2.6%。

不過油股卻受到油價回落拖累，中石油（0857）跌2.2%，報3.96元。

【09:25】恒指高開97點

恒指高開97點，報26114點，國指報9323點，高開50點，科指高開37點，報6673點。

騰訊（0700）高開0.4%，報507.5元，阿里（9988）低開0.7%，報172.6元，滙豐（0005）高開0.5%，報46.75元。