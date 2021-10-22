中國外管局：近期人民幣走強是市場推動

中國國家外匯管理局副局長王春英表示，中國外匯市場抗風險能力比以前明顯增強，美聯儲貨幣政策轉向不會改變中國國際收支基本平衡的格局，也不會改變人民幣匯率基本穩定的態勢。

她在國務院新聞辦公室的三季度外匯收支例行發布會上並稱，外匯局會保持政策定力，堅持底線思維，確實維護外匯市場的穩定。近期人民幣走強是市場力量推動的正常表現，未來人民幣走向仍取決與國內外經濟形勢、國際收支狀況和國際外匯市場變化，人民幣不會持續升值也不會持續貶值。

「如果外匯市場遇到較大的波動，會適時開展逆周期調節，」她在記者會上表示，「中國抵禦外部衝擊的能力增強，人民幣匯率彈性增強有利於釋放來自升貶值的壓力。」

針對發達經濟體貨幣政策調整，王春英還表示，外匯局會做好提前政策調整的應對，做好預期引導，維護外匯市場穩定。

進入10月，美聯儲緊縮預期更加明晰，但人民幣匯率仍一路震盪上行，表現明顯偏強；本周更是升破6.4關口，打破此前波動區間，創出逾四個月新高，人民幣匯率CFETS指數亦升破100關口，頻頻刷新五年八個多月新高。

王春英在分析原因時表示，近期跨境資金保持穩定的小幅淨流入，另外中國的相對優勢仍舊比較突出，這是中國外匯市場穩定的內在基礎；還有，中國外匯市場交易保持理性、有序，市場預期也比較平穩，有利於人民幣匯率保持平衡。

在企業樹立風險中性方面，王春英稱，外匯衍生品交易規模保持增長，表明企業匯率風險管理意識逐漸增強。

外管局公布的數據顯示，2021年前三季度，企業利用遠期、期權等外匯衍生產品來管理匯率風險的規模，按年增長是比較高的，增速是80%，這個增幅高於同期銀行結售匯增速56個百分點，推動企業套保率按年上升7.9個百分點，達到22.1%。

她也特別強調，市場主體一定要樹立匯率風險中性理念，非常審慎地安排資產負債幣種；企業要建立完善科學的考核機制，以財務穩健和可持續為導向，而不以套保盈虧為導向。

中國國家外匯管理局周五公布數據顯示，9月銀行結售匯順差209億美元；1至9月銀行累計結售匯順差1,800億美元。