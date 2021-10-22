許正宇：將研究在大灣區先行先試開展會計專業服務便利措施

立法會今日（22日）三讀通過了《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》，財庫局局長許正宇於網誌上表示，會繼續積極與業界攜手，探索推動行業未來發展的方向，抓緊內地市場機遇，重點之一是研究在大灣區先行先試開展會計專業服務的便利措施。

許正宇指出，將會與財匯局研究如何加強該局的相關工作，包括培訓專業人才、強化持續專業進修等，以配合業界未來的發展趨勢，並在《條例草案》中建議成立法定諮詢委員會，向財匯局提供意見。法定諮詢委員會將由會計業業內人士、服務使用者和其他持份者組成，以確保委員會涵蓋不同相關領域的專才，吸納廣泛多元的聲音。

他指在新制度下，財匯局將會採取相稱原則執行其規管工作，對涉及公眾投資者重大利益的公眾利益實體核數師施加較嚴格的規管控制。至於其他執業單位和會計師，許正宇指，有關規管要求和罰則會延續與現時《專業會計師條例》相若的規定，包括紀律處分的罰款上限為50萬元。

待改革全面實施後，許正宇指，財匯局將負責發出會計執業證書和為會計師事務所及執業法團註冊，也將相應地取代香港會計師公會收取有關申請費用。在改革實施首年，政府將豁免收取前述費用；豁免期過後的首數年間，政府也計劃將費用凍結在不高於會計師公會現正收取的相關水平，以協助會計業界適應新規管制度。財匯局在執行擴大職能初期，因政府豁免以及凍結申請費用而導致的額外支出，將運用政府早前提供的種子資金餘額支付。