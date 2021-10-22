畢馬威：中企管理層對經濟信心較年初有所回落

報告指，中國一眾CEO對內地經濟增長和企業發展前景的信心大幅回升，並已經超過疫情前的水平。不過受局部地區疫情反復、宏觀調控收緊、大宗商品價格上漲等因素影響，中國經濟增長面臨的壓力有所加大，企業管理層對經濟的信心較年初有所回落。

畢馬威於疫情在全球爆發後，連續進行了三次全球首席執行官（CEO）展望調查，發現儘管疫情傳播使得全球經濟復蘇依然面臨一定不確定性，內地企業管理層對內地經濟增長和企業發展前景的信心大幅回升，又認為創新是中國未來發展的核心動力，34%的中國CEO認爲內生增長（例如創新、研發、開發新産品和招聘等）是未來3年實現公司增長目標最重要的策略。

另外，越來越多的管理者在制定企業宗旨時，將企業社會責任視爲不可或缺的一部分。61%的中國CEO表示，他們致力於將企業宗旨嵌入到企業經營的各個方面，從而爲包括客戶、員工、投資者、社會等在內的各利益相關方創造長期的價值。同時，近30% 的中國CEO表示將投入營業收入10%以上的資金到可持續發展項目中。

疫情下環球供應鏈壓力加大。（資料圖片）

不過，有近60%的中國CEO認爲過去18個月供應鏈壓力加大，略高於全球平均水平；至於針對國際稅改在7月中旬達成共識，是次稅改將對跨國公司的戰略布局、投資運營帶來深遠影響，成爲全球CEO們關注的議題，74%的中國企業管理者認爲該倡議的實施將對企業實現預期增長目標産生重要影響。

兩成六中國CEO表示計劃或已經縮减其辦公空間，較疫情期間的調查結果大幅降低（80%）。未來工作方式變化的重點是更加靈活、更有彈性。半數以上的中國CEO希望建立共享辦公空間，提高員工辦公靈活性。