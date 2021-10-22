特朗普媒體「TRUTH Social」未面世已獲捧　關聯SPAC盤前升65%

美國前總統特朗普（Donald Trump）10月20日宣布成立媒體公司特朗普媒體科技集團（Trump Media and Technology Group），同時建立新的社交平台「TRUTH Social」，並通過特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition Corp.（DWAC）上市，消息刺激DWAC股價隔晚急升356.83%，收報45.5美元，現時盤前升超68%，報76.5元。

Trump Media & Technology Group表示，公司將創建一個名為Truth Social的社交網絡，以對抗Facebook和Twitter等，立志成為「自由派媒體的競爭對手」，「TRUTH Social」試用版原預定在11月上線，明年第一季推出正式版本。在1月6日美國國會大廈遇襲事件之後，特朗普訪問多個社交媒體平台受限。

該公司在周四（21日）宣布，將通過特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition Corp.（DWAC）上市，並已達成合併協議。而前者的企業價值為8.75億美元；倘計及可能額外股份代價，有關價值升至17億美元。