GDP增長遜預期無礙港股連升4周　內房風險可控全線急彈｜一周回顧

中國第三季GDP「破五」，只增長4.9%遜於市場預期，但無礙港股連升四星期，全周升795點或3.1%，報26126點，重上二萬六關。

恒大（3333）債務問題引起市場關注，其後官方不斷發聲穩定市場信心。人行提出「兩維護」後，國務院副總理劉鶴又表明目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。再者，中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞在國新辦記者會上稱，在銀保監促進房地產市場平穩發展5項工作中，當局明確提到在貸款首付比例和利率方面對首套房購房者予以支持。

內房股急彈，龍湖（0960）彈高13.5%，報39.85元，創近四個月新高。中海外（0688）升7.6%，報18.62元，一度創半年高。融創（1918）更是大升23.9%，報19.68元。

不過，油價回落令石油股受壓。國際油價創七年新高後於高位整固，紐約原油期貨報每桶83美元。布倫特12月原油期貨報每桶85美元。中石油（0857）跌3.2%，中石化（0386）跌2.3%。

港股連升四星期，上周升795點或3.1%，報26126點，重上二萬六關。（資料來源：彭博）

科指創逾一個月高 快手嗶哩嗶哩彈近兩成

科網股延續反彈。恒生科指上周升6.9%，報6754點，重上逾一個月高位。阿里健康（0241）上周升18.4%，報12.6元，阿里巴巴（9988）亦彈7.8%，上企170元，報174.4元。阿里巴巴旗下阿里雲舉行雲棲大會，正式發布由旗下全資半導體公司「平頭哥」研發的伺服器芯片「倚天710」，為首款使用Arm架構的伺服器芯片應用5納米芯晶片製程，現時以自用為主，而非商用外銷。

中國銀保監會主席郭樹清接受中央電視台專訪時表示，針對金融反壟斷和防止資本無序擴張的實際需要，已取得初步成效。同時又指出，監管部門要求14家互聯網平台進行整改的金融領域問題大概1,000多個，大部分問題都得到積極回應，其中一半左右已經落地，今年年底前將取得更顯著的實質進展。

快手（1024）累彈20.6%，報102.2元。瑞信估計快手第三季季按非通用會計準則下的淨虧損為70億元人民幣，總收入為200億元人民幣，按年增長31%，每月活躍用户人數（MAU）和平均日活躍用户（DAU）按季增長7%，全年的平均日活躍用户將按年增長16%至第四季度的3.2億。

另外，嗶哩嗶哩（9626）同樣大升18.4%，報651元。摩根士丹利預計公司第三季度的營收將按季度增長18%，按年增長64%，達到52.9億人民幣，將高於指引的上限。