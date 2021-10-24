劉麥嘉軒：積金易條例要求行政費直接轉移 　料首兩年費用減30%

積金局主席劉麥嘉軒今（24日）於網誌表示，立法會於周五（22日）通過的《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》為積金易平台提供法律基礎，進一步便利其推展和實施。

劉麥嘉軒指，積金易平台是積金局當前最重要的項目，因其將強積金計劃的行政工作標準化、精簡化和自動化，大幅提升強積金計劃的運作效率。不僅能僱員和僱主，電子平台所節省的成本更可進一步創造收費下調空間，讓計劃成員直接受惠。

積金局：強積金基金收費仍有下調空間

強積金基金收費由2007年的2.1%，下降了三成至目前的1.43%，惟積金局認為強積金基金收費仍有進一步下調的空間。劉麥嘉軒解釋，訂立「直接轉移」是這次修例中最受計劃成員注視的一環。

而「直接轉移」的意思，為受託人就計劃行政工作收取的費用，不能超過他們向積金易平台公司繳付的平台費，所以積金易平台所減省的開支，便可透過受託人將收費下調，令計劃成員直接受惠。

根據「直接轉移」的規定，當積金易平台推出首兩年，計劃成員須支付的計劃行政費，預計已可平均降低30%。局方預計，積金易平台推出後十年，累計節省金額將高達300億至400億港元，企業和僱主亦會因為電子平台而節省不少資源和時間。

劉麥嘉軒又表示，積金易平台會為落實取消強積金對沖安排提供協助，希望最快在2022年底構建好積金易平台，而13個受託人及其27個計劃最快亦會由2023年初起，分批過渡至積金易平台，預計平台最快於2025年初全面運作。