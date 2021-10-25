滙豐業績今午放榜　關注三大重點　內銀招行盈利勝預期｜早市部署

港股連升四周，累計升超過1900點，今早有望更上一層樓，主因聯儲局主席鮑威爾的言論，市場憧憬美國加息將至，對銀行股有利，重磅股滙豐今日將發第三季業績；同時美股方面，近期的調整完成，上周五道指及標普500齊創新高，都有利港股繼續反彈，初步反彈目標看26500點。不過值得提醒，港股本周大市將受期指轉倉及結算等主導，周四(28日)是期指結算日，市場波動難免增加。



鮑威爾改口風 指通脹或較預期持續更久

美聯儲主席鮑威爾在上周五國際清算銀行-南非儲備銀行的虛擬會議上，一改往日的「通脹僅屬暫時性」說法，改為表示，供應鏈受限制、以及通脹上升，皆可能會比預期持續更長時間，並持續至明年，薪資壓力亦是如此。更直接指出，「如果美聯儲到2022年年中，看到通脹預期上升的嚴重風險，將提高利率。」

言論令到周五美股高位回吐，先升後回，當中以科技股主導的納指，下跌0.8%，是三大指數中跌幅最大。標普500指數當晚創新高後，亦掉頭回落0.2%，僅道指力保不失。

鮑威爾改口風，指通脹或較預期持續更久(資料圖片)

匯控中午業績放榜 關注三大重點

與此同時，市場憧憬美國加息周期有機會在明年開始，傳統上有利金融股。重磅股滙豐今日將發第三季業績，匯控今日發布第三季業績 料多賺34%至37%，盈利介乎41.18億美元至42.17億美元。股價近期正在回補6月中的下跌裂口位，介乎45.65至46.55元。

市場關注三大重點：一是滙控信貸撥備情況改善；二是管理層對於美國將縮表及加息對銀行息差的展望；三是今次的回購計劃規模，市場料將公布介乎10億至25億美元的股份回購計劃。

內銀股的季績期開始，由招行打頭陣(資料圖片)

招行盈利勝預期 惟對內房不良貸款較去年底增近5倍

另一方面，內銀股的季績期開始，由招行打頭陣，周五公布第三季純利按年上升21.07%，至324.65億元人民幣(下同)，勝預期(市場原先預期盈利不足300億)。淨利差2.37%，按季下降1個基點；淨利息收益率2.47%，按季上升1個基點，主要因高收益的信用卡貸款增長較快，加上準備金率下調因素影響，

截至今年9月底，招行對房地產行業貸款和墊款餘額為3,588.74億元，較去年底增165.54億元，不良貸款為46.23億元，較去年底增加4.85倍，不良貸款比率則由0.23%增至1.29%，上升1.26個百分點。該行指出是受到企業信用風險暴露影響。