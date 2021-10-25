恒指午後維持升約30點　滙豐績後曾抽升近2%｜持續更新

恒指上周升近800點，重上26000關，內房及科技股略有反彈，表現不俗，惟內地落實加徵房地產稅試點，為期五年，雖早已預料但推出時間較預期快，消息有機會利淡內房股。此外美儲局早前宣布11月初或啟動縮減買債計劃，影響美債息，從來或會不利科技股。



另外，滙豐（0005）今日中午公布季績，市場預期業績佳，同時市場料回購是今次重點之一，可留意其股價變化。今早「黑期」下跌約40點，在26040點附近，料恒指仍在26000點徘徊。



【13:05】滙豐績後抽升近2%

滙豐（0005）剛公布季績，表現遠勝預期，股價午後飆升1.8%，高見47.35元，最新報47.05元，仍升1.2%，成交額4.05億元。

港華燃氣（1083）午後短暫停牌。

恒指升約31點或0.12%，午報26158點。

【12:00】滙豐績前靠穩

港股二萬六爭持，恒指半日升23點或0.09%，午報26150點；恒生科指午報6768點，升14點或0.21%；恒生國指則跌21點或0.23%，午報9335點，大市成交額暫為635.48億元。

騰訊（0700）半日跌0.7%，午報506元；阿里巴巴（9988）微升0.5%，午報175.3元；美團（3690）亦升0.8%，午報291.6元；小米（1810）上揚0.44%，午報22.7元；快手（1024）飆6.4%，午報108.7元。

恒大汽車（0708）半日漲近14%，午報4.09元。比亞迪（1211）上揚2.5%，午報302.8元；吉利（0175）轉升1.5%，午報27.1元；長汽（2333）漲2.4%，午報34.8元。

旭輝永升（1995）半日瀉7.3%，午報16.02元。融創中國（1918）亦跌2.5%，午報19.18元。

滙豐（0005）績前靠穩，升0.5%，報46.75元；平保（2318）半日跌2.5%，午報61.1元；友邦（1299）微升0.6%，午報89.9元。

中遠海控（1919）半日漲4.6%，午報11.84元。

【11:43】A股半日向上 創業板指升逾1%

內地股市半日向上，上證綜合指數午報3596點，升13點，深證成份指數午報14547點，升54點，兩市成交額6,413億人民幣，

創業板指數升1.53%，午報3335點，成交額1,369億元人民幣。

【11:34】港華燃氣（1083） 升幅擴大至逾11%，高見5.05元，成交4,575萬元。

【11:07】比亞迪飆逾3% 創歷史新高

比亞迪（1211）創歷史新高，曾高見305元，最新升逾3%，報304.8元，成交額達14.23億元，市值接近3,200億元。

恒大物業（6666）跌超5%，内地物管股普跌，融創服務（1516）跌超5%，綠城中國（3900）、合景悠活（3919）跌超4%，碧桂園服務（6098）跌2.2%。

恒指最新報26163點，升36點或0.14%；科指亦升27點或0.41%，報6781點。大市成交額暫為530.65億元。

【10:31】「三桶油」向上

「三桶油」向上，中石油（0857） 升2%；中海油（0883） 升0.6%；中石化（0386） 升0.7%。

【10:24】越秀系下挫

越秀地產﹙0123﹚向越秀房產信託基金（0405）出售越秀金融大廈，作價77.93億元。而越秀房產基金有意供股支付部分款項，供股比例「100供37」，供股價每股3.2元。

消息公布後，兩股雙雙下挫，越秀地產挫0.7%，報7.15元；越秀房產信託基金挫2.7%，報3.57元。

【10:18】海底撈瀉近7%

餐飲股捱沽，海底撈國際﹙6862﹚瀉逾半成，最新報27.25元，挫6.7%。

另外，九毛九﹙9922﹚瀉7.5%、呷哺呷哺﹙0520﹚瀉人3.3%。

【10:10】快手抽高逾半成 連升5日累計三成

快手（1024）抽高逾半成，報107.9元，創近2個月新高。快手已連續5個交易日連續上漲，累計漲幅超30%。

【10:00】恒指跌幅收窄

金沙中國（1928）曾跌逾3%，低見16.92元，最新跌2.4%，報17.14元。銀娛（0027）亦跌1.1%，報42.05元；澳博（0880）跌1.4%，報5.77元。

藥明生物（2269）升逾3％，突破10天線，報116.9元，成交額4.76億元。

恒指跌幅收窄，現跌20點，報26107點。

【09:48】餐飲股普遍走弱

餐飲股普遍走弱，九毛九（9922）跌7.8%，報19.68元，海底撈（6862）跌5.14%，報27.7元，呷哺呷哺（0520）跌超3.4%，報6.19元。

【09:40】比亞迪企上300元

比亞迪（1211）一度升超過2%，高見301.4元，最新報299.6元，仍升1.42%。吉利（0175）則跌0.6%，報26.55元；長汽（2333）跌0.3%，報33.9元；恒大汽車（0708）飆逾15%，報4.13元。

滙豐（0005） 績前平開後偏軟，跌0.4%，低見46.2元。

恒指最新跌逾百點，報26023點。

【09:31】內地三大指數個別走

內地三大指數個別走。上證指開報3574點，低開8點或0.23%；深證成指開報14491點，低開1點或0.01%；創板指開報3303點，高開18點或0.56%。

【09:20】恒生指數低開106點

恒生指數低開106點或0.41%，報26020點；恒生科指開跌31點或0.47%，報6722點；恒生國指開報9301點，跌55點或0.59%。大市成交額達32.84億元。

騰訊（0700）低開0.8%，報505.5元；阿里巴巴（9988）平開，報174.4元；美團（3690）開跌1.3%，報285.4元；嗶哩嗶哩（9626）吐1.1%，報644元。

滙豐（0005）季績前平開，報46.5元。

友邦（1299）開升0.6%，報89.9元，平保（2318）平開，報62.65元。

旭輝永升（1995）開跌逾8%，報15.8元，集團折讓9%配股，籌集逾13億。

恒大（3333）高開4.1%，報2.8元；恒大物業（6666）微升0.2%，報4.8元。