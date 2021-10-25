滙豐料今年度派息比率處預期下限　明年或繼續回購

滙控（0005）公布第三季業績，列帳基準除稅前利潤為54.03億元（美元‧下同），按年增逾七成半；同時宣布最多20億元回購股份計劃， 擬於2022年底前將普通股權一級比率維持於14%至14.5%的正常目標範圍。

財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）於電話會議中稱，回購股份是由於集團資本比預期好，若果有額外資本未用於業務投資，以及各項業務預期均達標， 明年將會進行更多回購。

他又指，集團早前已預告，全年派息比率將介乎40%至55%，由於盈利主要受回撥所支持，因此今年度派息比率將接近預測區間下限，但亦表示會研究是否於明年及較後時間恢復派季息。集團於業績報告中指，將不會於今年派付季度股息，但會於2022年2月公布2021年業績之時或之前，審視是否恢復派付季度股息。

邵偉信表示，利率政策影響淨利息收入， 估計下月英國將會加息，明年再加兩至三次，而每加息0.25厘，將推動滙控收入回升5億美元；香港方面，HIBOR每上升0.25厘，則可提升3.5億美元收入，但由於港元與美元掛鈎，利率走勢將跟隨美國，短期內難有增幅。