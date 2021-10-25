滙豐上季稅前多賺76%　分析指最壞時刻已過　宜吼低位吸貨

滙控（0005）今日（25日）公布今年第三季度業績，稅前多賺76%，兼計劃短期內回購最多20億美元股份。分析認為滙控受惠加息週期啟動，利好明年息差表現，故「最壞時刻已過」，但由於股價在績前已從近日低位反彈逾兩成，投資者可待其回落再吸納。



滙控期內按列賬基準除稅前利潤54.03億美元，按年增長75.8%，較市場預期的42.17億美元為佳。盈利大升，主要因為期內預期信貸損失及其他信貸減值準備錄得6.59億美元回撥，去年則提撥7.85億美元。

但即使撇除信貸回撥，實際稅前利潤仍達47億美元，仍較市場預期為佳。集團今年仍不派付季度股息，但就宣布，斥資最多20億美元回購，同時於明年2月公布2021年業績之時或之前，審視是否恢復派付季度股息。

滙控績後股價未見大升，全日高位47.35元，最多升1.8%，收市報46.7元，微升0.4%。

溫傑認為，即將進入加息週期，滙控貸款業務會直接受惠。（資料圖片）

直接受惠加息週期

新鴻基金融財富管理策略師溫傑表示，雖然滙控明年未必會再有明顯的信貸回撥，但「問題不大」，他認為該集團最壞時刻已過，「雖然出年冇咗回撥呢個利好（因素），但即將進入加息週期，貸款業務會直接受惠！」

今年首9個月，滙控淨息差1.1%，徘徊在近年低位，且貸款亦無明顯增長，期內利息收入197.08億美元，按年微跌。不過，溫傑相信，明年10年美債息可重上2厘，利好滙控在內的國際銀行淨息差業務。

滙控現價阻力頗大，溫傑建議未有貨的投資者，可待其回落至43元入手，上望48元（資料圖片）

48蚊現阻力 吼低位再買

溫傑明言，滙控已非增長型股份，市場不會預期每次業績都有兩、三成增長，今次的表現算是平穩發揮。至於20億美元的回購計劃，他直言是為今次業績錦上添花，「始終股價要升，都係要睇基本面同派息。同埋20億美元已經係市場預期上限，唔會期望佢用太多錢做回購」。

股價表現方面，滙控9月時一度低見38元，其後見底回升，現時已反彈逾兩成至47元水平。「啲利好因素（加息）都要等到出年先明顯，無論機構投資者定散戶都冇好大誘因現價買，所以而家呢個價好難再大升上去！」溫傑認為48元阻力頗大，建議未有貨的投資者，可待其回落至43元入手，上望48元。