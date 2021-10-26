反駁Twitter創始人惡性通脹論　Cathie Wood：三種力量將導致通縮

方舟投資公司創始人Cathie Wood周一（25日）反駁了Twitter和Square創始人多爾西（Jack Dorsey）關於全球面臨惡性通貨膨脹的觀點。

《新浪財經》報道，多爾西上周五（22日）發推文：「惡性通貨膨脹將改變一切。這正在發生。」但Cathie Wood周一在推特上闡述了她關於通貨緊縮的逆向理論，並估計她的假設會在節日購物季後的某個時候開始發揮作用。

Cathie Wood說：「在2008年至2009年，當聯儲局開始量化寬鬆時，我認為通脹會飆升。我錯了。相反，貨幣流通速度——每年的貨幣周轉速度——下降了，消除了通貨膨脹的刺痛。貨幣流通速度仍在下降。」

「現在我們認為，三種通縮來源將克服供應鏈引發的通脹，這種通脹正在對全球經濟造成嚴重破壞。其中兩種來源是長期的，一種是周期性的。技術創新是通縮的最有力來源。」

Cathie Wood指出，人工智能的培訓成本正以每年40%至70%的速度下降，她認為這是一股「破紀錄的通縮力量」。

她補充說：「當成本和價格下降時，貨幣流通速度和反通脹（如果不是通縮的話）也會隨之而來。如果消費者和企業相信未來價格會下降，他們就會等待購買商品和服務，從而壓低貨幣流通速度。」

Cathie Wood還表示，未來投資不足的標普500指數成份股公司也將成為經濟中的通縮力量，即所謂的「創造性破壞」。

「自2008年至2009年的科技和電信泡沫破滅以及全球金融危機以來，很多公司一直在迎合希望獲得利潤/股息的短期導向型股東，現在他們利用資產負債表來支付股息和回購股票，即『製造』每股收益。他們沒有在創新上投入足夠的資金，很可能將被迫通過打折出售日益過時的商品來償還債務：通縮。」

Cathie Wood稱這些公司為「價值陷阱」，此前她曾表示，主要股市的平均指數正因為它們而處於危險之中。

最後一個可能導致通縮的因素是疫情造成的商品囤積和供應鏈瓶頸。Cathie Wood解釋說，很多公司一直在過度訂購供應，隨着經濟開放，供應將轉向服務業。

她補充說：「由於在新冠病毒危機期間商品消費激增，企業關閉了，而且措手不及，所以他們仍在努力追趕，可能會訂購超出需求兩倍或三倍的訂單。」

「因此，一旦節日結束，企業面臨供應過剩，價格應該會回落。一些大宗商品的價格——木材和鐵礦石——已經下跌了50%。油價是一個異常值，在心理上很重要。」