Tesla升13%市值破萬億 比亞迪受惠分拆半導體｜早市部署

港股於二萬六大關整固，本周四是期指結算日，相信近期主導市場的好友有藉口推高股市轉倉，初步看26500點。隔晚美股三大指數全線向好，當中電動車股Tesla(特斯拉)首度突破一千美元大關所帶動。本港上市的新能源車比亞迪(1211)近期表現亦強勢，升破300元大關，加上昨日宣布分拆比亞迪半導體上市獲聯交所同意，值得留意。



新經濟股領軍，Facebook收市後公布業績，以及Tesla獲巨額訂單支持，美股三大指數隔晚向好，表現最好的是納指升近1%。成分股當中，Tesla首度突破一千美元大關，高見1045.02美元創新高，收報1024.86美元，大升近13%，市值首次突破萬億美元關口。現時萬億美元市值的上市公司包括蘋果、亞馬遜、微軟及Alphabet。

汽車租賃公司Hertz計劃明年底前，向Tesla訂購10萬輛汽車（GettyImages／視覺中國）

Tesla股價急升，受惠獲得歷來最大規模訂單，汽車租賃公司Hertz計劃明年底前，向Tesla訂購10萬輛汽車。另外，集團在上海研發創新中心和超級工廠數據中心均建設落成，並於近期投入使用；其中，上海研發創新中心是特斯拉首個設立在海外、以整車開發為基礎的研發中心。投行摩根士丹利將Tesla目標價由900美元上調至1200美元。

比亞迪分拆半導體上市獲批 估值或達300億

內地的新能源車股亦受到Tesla破頂帶動，理想汽車、蔚來汽車及小鵬汽車美股齊走高6%至11.5%，相信港股股價亦可跟隨向好。另外，只有在本港上市的比亞迪亦可看好，股價近期已經呈破頂格局，上日歷史性突破300元大關，同時收市後集團公布，分拆比亞迪半導體上市獲香港聯交所同意。

比亞迪半導體今年較早前已經申請到內地創業板IPO，不過因聘請的發行人律師北京市天元律師事務所被證監會立案調查，令申請一度暫停。據早前中金公司的報告，比亞迪半導體的估值達到300億元人民幣。

阿里健康發盈警，料中期盈轉虧蝕不多於3.2億元人民幣(資料圖片)

阿里健康發盈警 料中期盈轉虧

不過，另一間新經濟股表現則令人跌眼鏡，阿里健康(0241)昨晚發盈警，預計截至今年9月底的6個月將錄得虧損淨額不多於3.2億元人民幣(下同)。2020年同期利潤淨額則為2.79億元。

集團表示，於今年上半財年錄得虧損淨額主要是由於一系列因素，包括集團增加資源配置以投入一系列創新業務如「醫鹿」App、健康險等；集團在藥品倉儲物流等藥品供應鏈能力以及醫藥自營業務精細化運營、用戶複診開方體驗、處方藥物合規安全等方面的技術研發持續投入；集團在天貓醫藥平台和阿里健康大藥房品牌心智建設加大投入；集團因提升線上B2C藥品銷售市佔率、加速處方藥業務佈局並增加相應市場投放帶來的自營業務利潤率降低。阿里健康昨日收報12.32元，跌2.22%。