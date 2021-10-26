比亞迪高開逾5%　公司分拆比亞迪半導體上市獲批｜港股異動

比亞迪股份（1211）分拆比亞迪半導體上市獲聯交所同意，股價今早高開5.35%，報319元，成交額1.01億元。

比亞迪股份發佈公告，2021年10月22日，公司收到香港聯交所關於本次分拆的批覆及保證配額的豁免同意函。香港聯交所同意公司按香港聯交所證券上市規則第15項應用指引進行本次分拆。

公司表示，是次分拆將進一步提升比亞迪半導體多渠道融資能力和品牌效應，通過加強資源整合能力和產品研發能力形成可持續競爭優勢，充分利用國內資本市場，把握市場發展機遇，為成為高效、智能、集成的新型半導體供應商打下堅實基礎。

公司又指，是次分拆將從根本上提高比亞迪半導體的公司治理水平和財務透明度，並實現其與公司的業務分離，投資者將得以單獨評估比亞迪半導體與公司業務的策略、風險和回報，並作出直接獨立投資於相關業務的決策，使比亞迪半導體及公司的業務估值得到更加公允的評估。

另外，據內媒報道，比亞迪電池提價不低於20%，報道指，據原材料價格上漲實際情況，比亞迪經研究決定，上調CO8M等電池產品單價。其中，產品含税價格在現行的Wh單價基礎上，統一上漲不低於20%。2021年11月1日起，所有新訂單將統一簽署新的合同，並執行新價格；所有未執行完成的舊合同訂單，系統將統一做關閉取消。