恒指26100點拉鋸　美團阿里跌近2%　電動車股飆升｜持續更新

市場觀望美企業績表現，美股道指與標指周一反覆破頂，兼同創收市新高。電動車生產商特斯拉（Tesla）股價曾再飆近15%，連續第3個交易日創新高。道指收市上揚64點或0.18%，報35741點。標指收市仍彈0.47%，報4566點。納指漲0.9%，收市報15226點。



港股昨日焦點落滙豐（0005）季績，表現勝預期，股價靠穩，大行普遍予目標價約50元水平。另可留意比亞迪（1211）股價，昨日一度衝上300元大關，創歷史新高。「黑期」今早升約100點，在26200點附近。



【10:16】電動車股飆升 小鵬汽車升近11%

恒生指數26100點拉鋸，最新跌14點或0.06%，報26117點。

Tesla（美︰TSLA）股價突破1,000美元，比亞迪（1211） 一度升逾4%，破頂高見324.6元，最新報311.8元，升3%。吉利（0175）升1.11%，報27.25元；長汽（2333）則跌0.7%，報35.2元；廣汽（2238）升1.44%，報7.75元

另外，小鵬汽車（9868）升近11%，高見195.3元，最新報194.1元，升10.9%；理想汽車（2015）升逾7%，破頂高見135.6元。

阿里巴巴（9988）、美團（3690） 跌近2%。

【09:43】李寧逆市飆逾4%

恒生指數轉跌13點或0.05%，報26118點；恒生科指亦倒跌10點或0.16%，報6734點。

ATM轉弱，騰訊（0700）跌0.3%，報503.5元；阿里巴巴（9988）跌1.7%，報171.1元；美團（3690）微跌0.5%，報285.4元；京東（9618）則升0.12%，報325.4元。

李寧（2331）漲4.26%，報95.45元；李寧第三季度整個平台的同店銷售，按年錄得20%至30%高段增長。

啤酒股造好，潤啤（0291） 升近6%，報62.65元；青啤（0168） 升7.4%，報65.3元；百威亞太（1876） 升逾2%，報19.06元。

【09:20】恒生指數高開102點

恒生指數高開102點或0.39%，報26234點；恒生科指開升4點或0.07%，報6749點；恒生國指開報9356點，升34點或0.37%。大市成交額達23.09億元。

騰訊（0700）開升0.5%，報507.5元；阿里巴巴（9988）低開0.6%，報173元；美團（3690）開跌0.3%，報286元；嗶哩嗶哩（9626）吐2.7%，報634元；快手（1024）亦吐0.83%，報107.1元。

滙豐（0005）季績後今早高開1.2%，報47.25元；友邦（1299）開升0.17%，報91.1元，平保（2318）開升0.4%，報61.9元。

中國恒大（3333）高開1.1%，報2.7元；恒大物業（6666）則跌2.2%，報4.42元；恒大汽車（0708）開升4.75%，報4.19元。

港華燃氣（1083）開升4.5%，報5.38元。