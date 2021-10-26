人行逆回購操作頻繁放量　近四日淨投放4600億　降準預期降温

隨着季度稅收繳款和地方債發行「雙高峰」來臨，內地人行短期資金投放進一步加碼。10月25日，人行開展2,000億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，操作量較前次翻番，淨投放1,900億元。

《中國證券報》報道，業內人士分析，人行適時加大公開市場操作力度，盡顯呵護之意，但短期內降準可能性降低，保持流動性合理充裕、不缺不溢的態度進一步彰顯。

逆回購操作量創9個月新高

近期，公開市場逆回購操作頻繁放量。繼9月中下旬連續10個工作日開展千億元級逆回購操作之後，10月20日起，人行單日逆回購操作規模再度升至千億元量級，截至22日，連續3日開展1,000億元7天期逆回購操作。

周一，人行逆回購操作進一步放量。當日公開市場7天期逆回購操作量達2,000億元，創近9個月新高，對沖100億元到期人行逆回購之後，實現淨投放1,900億元。20日以來的4個工作日，人行累計開展5,000億元逆回購操作，實現淨投放4,600億元。

此前，對於10月到期的5,000億元中期借貸便利（MLF），人行選擇等量續做。同時，市場猜測的「二次降準」一直未見落地。在釋放增量流動性方面，人行逆回購充當主力工具。

適時發力對沖「雙高峰」

人行公告指出，9月中下旬，逆回購操作放量，旨在維護季末流動性平穩。此番逆回購操作再度放量，則是為了對沖稅期、政府債券發行繳款等因素影響。

10月曆來是稅收大月，受節假日因素影響，10月稅收徵期延至26日截止。按照以往經驗，本周處於季度稅期高峰時段。

同時，自上周以來，地方債發行節奏明顯加快。據統計，上周（10月18日當周）地方債發行3,263.50億元，是前一周（10月11日當周）的3.2倍。本周（10月25日當周），地方債計劃發行量進一步增至4,083.15億元，創出今年以來單周計劃發行量新高。

業內人士認為，稅收繳款與地方債發行「雙高峰」到來，可能給短期流動性供求造成一定影響。在此背景下，人行從20日開始加大逆回購操作量，體現了流動性操作的前瞻性和靈活性，以及維護流動性合理充裕的態度。

自20日人行增加短期資金投放以來，市場資金面回歸平穩偏松態勢。25日，貨幣市場利率漲跌互現，整體波動不大。其中，存款類機構隔夜質押式回購利率DR001跌5個基點至1.61%，代表性的7天期質押式回購利率DR007上漲21個基點至2.19%。

業內人士判斷，稅期因素造成的擾動還會持續數日，加之前期投放逆回購陸續到期，月底前人行可能保持較大力度的公開市場操作。

不降準不意味着收緊

在一些分析人士看來，人行連續開展較大力度公開市場操作，意味着短期內降準基本無望。

7月降準之後，市場一度對人行繼續降準存在較高預期。然而，面對「十一」後大量人行逆回購、月中MLF到期，促使市場機構修正該預期。中金公司固收研究團隊近日開展的市場調查顯示，認為年內不會再降準的投資者佔比超六成。

在近日召開的第三季度金融統計數據新聞發布會上，人行貨幣政策司司長孫國峰表示，對於政府債券發行和稅收繳款以及MLF到期等階段性影響因素，人行將靈活運用MLF、公開市場操作等貨幣政策工具，適時適度投放不同期限流動性，熨平短期波動，滿足金融機構合理的資金需求，保持流動性合理充裕。同時，結構性貨幣政策工具的實施在增加流動性總量方面也將發揮一定的作用。

分析人士指出，降準不代表寬鬆，不降準也不意味着收緊。今年以來，「既保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，又堅決不搞『大水漫灌』，不讓市場的錢『溢出來』」「引導市場利率圍繞政策利率上下波動」的政策取向得到了有力貫徹，預計這一特徵將保持下去。儘管11月將迎來較大規模MLF到期和政府債券發行，但資金面出現大幅波動的可能性不大，預計DR007繼續在逆回購操作利率附近波動。