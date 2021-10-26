調查：受訪港投資者對可持續投資興趣升至新高　惟擔憂其透明度

「可持續性」這個詞彙近年經常出現，亦愈來愈多人關注。渣打（2888）就可持續投資趨勢進行調查，發現新晉富裕、富裕及高淨值投資者對可持續投資的興趣升至新高。惟他們認為最大的憂慮是，可持續投資缺乏透明度，以及難以計算成效。

是次調查訪問了2,000名來自中國內地、香港、台灣、新加坡、印度、阿聯酋和英國、總資產淨值達到110億美元的投資者，報告顯示，他們的可持續投資出現上升趨勢。

整體而言，可持續投資佔整體投資組合的比重正在上升，約13%投資者已將超過四分一的資金投放於可持續投資方案，與去年相比高出2%。而在香港，雖然整體比率只有9%，屬偏低水平，但富裕人士對這種投資類別的接受程度較高，當中有11%的投資者表示已把逾四分之一資金投入可持續投資。

研究顯示，投資者對可持續投資的認識及其對後世影響的不同理解，有機會令投資者卻步。目前，54%香港投資者認為他們對可持續投資的認識不足，高於受訪市場平均的46%。因此，提高可持續投資的透明度及提供更多建議，對投資者決定是否採納可持續投資至關重要。

渣打大中華、北亞地區及香港財富管理業務主管江碧彤表示，雖然投資者興趣升至新高，但對可持續投資認識不足，阻礙投資意欲。66%香港受訪者表示，若能獲得專業指引，他們下投資決定時會感到更安心，因此金融機構在推動投資者採納可持續投資便擔當著重要角色。