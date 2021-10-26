地產美元債頻發違約引關注　北京為房企償還境外債開闢綠色通道

花樣年、新力等在內的中國房企，先後出現美元債違約或延期兑付的情況，地產美元債市場震盪，中國房地產企業境外債違約情況已引起關注。最新消息稱，中國為房企境內資金償還境外債開闢「綠色通道」。

綜合媒體10月26日報道，中國發改委外資司會同外匯局資本司26日召開部分重點行業企業外債座談會，認真聽取參會企業的經營情況、外債償付計劃和意見建議。

會議指出，將繼續在外債備案登記、資金出境等方面滿足企業合理合規的外債置換和償付需求，同時要求企業不斷優化外債結構，嚴格按照批准用途使用外債募集資金，自覺遵守財務紀律和市場規則，積極主動做好境外債券本息兑付準備，共同維護企業自身信譽和市場整體秩序。

官方就內房債務摸底

據《財聯社》報道，中國外管局已為房企境內資金償還境外債開闢「綠色通道」。據知情人士透露，綠色通道開通後，房企用境內資金償還境外債時，審批速度明顯加快。

另據《第一財經》報道，中國外管局上海分局25日召開會議，對房企境外債到期情況進行摸排，要求10月27日前提交本年度境外債到期情況，10月29日提交今年年底境外債的安排，含到期本金和利息，回購需求、自有資金安排等。

多家房企人士表示，此番排摸的目的就是要掌握是否存在違約風險，其同時強調這並不是新出台的規定和要求，僅為定期摸排，更新訊息。

監管層對於房企美元債的關注，源於近期地產美元債頻繁爆發的違約事件。數據顯示，截至10月中旬，有35家房企美元債價格跌至90美元以下，7家房企甚至跌在50美元以下。