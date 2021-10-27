微軟盈利超預期　連續四個季度營收超400億美元

自上季度營收創新高後，微軟在美東時間10月26日周二收盤後，公布了其2022財年第一季度的收益，憑藉強勁的雲業務打破盈利預期，輕鬆超過了分析師對收入和利潤的預期，連續四個季度營收超400億美元。

綜合媒體報道，2022年Q1微軟實現收入453億美元，市場預期為439.3億美元，按年增長22%；每股收益為2.71美元，市場預期為2.07美元；本季度實現淨利潤205億美元，增長48%。

分業務具體來看：

包括Azure公共雲、企業服務、GitHub等在內的智能雲業務實現營收169.8億美元，預期165.8美元，按年增長31%。

包含Dynamics、LinkedIn和Office在內的生產力和業務流程部門貢獻了150.4億美元，預期147億美元，按年增長22%。

包含Windows、設備、遊戲和搜索廣告的更多個人計算業務營收為133.1億美元，預期126.8億美元，按年增長12%。

微軟的智能雲部門表現強勁，包括Azure公共雲、企業服務、GitHub、SQLServer、SystemCenter、VisualStudio和WindowsServer，實現了169.6億美元的收入，按年增長31%，超過了StreetAccount調查的分析師普遍估計的165.1億美元。

據CNBC此前對12位分析師的調查顯示，微軟Azure公共雲收入增長預計為47%，而StreetAccount調查的分析師預計Azure增長為48%。該公司表示，預計固定匯率較上季度穩定增長，客户越來越多地簽訂長期合同。微軟沒有以美元披露Azure收入。

回顧微軟近三年的季度數據可以發現，智能雲一直是微軟增速最快的部門，本季度31%的增速再創近三年新高。同時，快速的擴張，使得智能雲本季度再度穩坐微軟最大部門的交椅，連續三個季度成為微軟內部三大主要業務部門中最大的一個。

財報公布後，微軟股價盤後現漲1.67%，報315.29美元。該公司股價今年迄今上漲39%，同期標普500指數上漲約22%。