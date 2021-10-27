教育股下挫　宇華瀉近23%　港股跌461點｜持續更新

美股隔晚三大指數高開高走，道指及標指均創即市新高。道指曾高見35892點，收市反覆升15點，報35756點。標指收市反覆漲0.18%，報4574點。納指亦反覆漲0.06%，收市報15235點。當中特斯拉（Tesla）繼周一市值首次破1萬億美元大關後，周二繼續飆漲，曾高見1094.94美元，升幅達到6.84%；惟收市倒挫0.63%，報1018.43美元。



恒指夜市期指收報25812點，跌227點，較昨日恒指收市26038點，低水226點，「黑期」跌約200點，報25800點，料恒指今早低開。



【15:33】創維首3季多賺4成 股價飆47%

創維（0751）今年首3季多賺40%至7.63億元人民幣，消息刺激股價爆升，曾高見3.6元，最新報3.53元，升47.1%。

【15:01】恒指跌461點

教育股成為投資者沽貨對象，東方教育（0667）瀉7.4%，報7.48元，中匯（0382）跌4.7%，報5.05元，中教（0839）跌6.5%，報13.7元，宇華（6169）瀉22.7%，報3.68元，新高教（2001）跌4.8%。

恒指最新報25577點，跌461點，國指跌183點，報9076點，科指報6415點，跌238點。

【14:00】港股午後跌幅擴大至逾400點

新經濟股表現疲弱，其中騰訊（0700）及阿里（9988）均跌3%，美團（3690）跌幅更達4.5%。至於海底撈（6862）仍未止跌，最新報23.65元，跌6.3%，日前發盈警的阿里健康（0241），跌5.8%。

恒指最新報25625點，跌412點，國指跌163點，報9096點，科指報6417點，跌236點。

【12:03】海底撈續跌逾6%

港股反覆向下，恒指半日跌396點或1.52%，報25642點；恒生科指跌220點或3.32%，報6433點；恒生國指跌163點或1.77%，報9095點。大市半日成交額679.6億元，北水淨流入1.59億元。

ATM領跌港股，騰訊（0700）半日跌3.1%，報486.2元；阿里巴巴（9988）瀉3.1%，報164.3元；美團（3690）挫4.1%，午報271.4元；快手（1024）回吐3.4%，午報104.5元。

比亞迪（1211）半日吐0.8%，308.8元；吉利（0175）跌2.03%，午報26.5元；小鵬汽車（9868）挫3.8%，午報183元；理想汽車（2015）跌1%，午報131.7元。

港交所（0388）即將公布季績，午報475.8元，半日跌1.2%。

平保（2318）績前亦跌0.4%，午報60.4元。

海底撈（6862）半日跌逾6%，午報23.65元，成交額3.95億元。

【11:29】電力股逆市造好 潤電飆逾7%

電力股逆市造好，潤電（0836）飆逾7%，中國電力（2380） 升逾6%；龍源電力 （00916） 升逾3%。

中國電力宣布，旗下大別山發電公司申報的麻城市「多能互補百萬千瓦新能源基地」項目獲得批准。

【11:25】港交所績前跌逾1%

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）齊挫逾3%，美團（3690）、快手（1024）則瀉逾4%。

安踏（2020）跌逾3%，報122.6元；李寧（2331）亦瀉2.2%，報93.4元。

平保（2318）績前跌0.7%，報60.25元；港交所（0388）挫1.5%，報474.6元。

滙豐（0005）升逾1%，報48元。

【11:21】百富環球中途停牌

百富環球（0327）中途停牌，停牌前報5.4元，跌逾43％。

【10:36】億和飆逾兩成半

特斯拉（Tesla）供應商之一億和（0838）現價升25.7％，報1.32元，盤中高見1.34元，創近5年新高。據報，從今年7月份開始，公司直接供貨特斯拉並進行了量產。

【10:13】「三桶油」下跌

恒指跌幅收窄至約350點，最迎報25679點。

「三桶油」下跌，中石化（0386）跌2.3%，報3.8元；中石油（0857）跌2.5%，報3.86元；中海油（0883）跌1.2%，報8.46元。

百富環球（0327） 挫逾37%，低見5.82元，成交9,343萬元。

【09:50】恒指跌逾400點

恒指最新跌417點或1.6%，報25620點。恒生科指亦跌207點或3.11%，報6447點。

【09:46】彩生活復牌 挫逾36%

彩生活（1778）今早復牌，跌逾36%，破底低見1.6元；成交額95.15萬元。碧桂園服務（6098）挫1.2%，報63.25元。

花樣年控股和彩生活聯合公布，彩生活未有於本月4日前償還7億元人民幣貸款，全資擁有的鄰里樂控股被借款人碧桂園服務強制執行，以33億元人民幣的無條件收購。

【09:36】 恒指挫逾300點 科技股腳軟

港股早段，跌勢加深，恒指挫339點或1.3%，報25698點；國指挫148點或1.6%，報9111點；科指挫190點或2.86%，報6463點。大市成交額110億元。

重磅科技股偏軟，美團、阿里及騰訊瀉逾2%。

比亞迪挫1.47%。

【09:20】恒生指數低開243點

恒生指數低開243點或0.93%，報25795點；恒生科指開跌121點或1.82%，報6532點；恒生國指開報9149點，跌110點或1.19%。大市成交額達34.7億元。

騰訊（0700）開跌2.23%，報490.8元；阿里巴巴（9988）低開2.5%，報165.3元；美團（3690）開跌2.8%，報275元；快手（1024）亦吐3.1%，報104.8元。

滙豐（0005）微升0.1%，報47.55元；友邦（1299）開跌1.4%，報89元，平保（2318）開跌1.1%，報60元；港交所（0388）跌0.4%，報480元，今日將公布第三季業績。

中國恒大（3333）低開0.78%，報2.54元；恒大物業（6666）則升0.24%，報4.26元；恒大汽車（0708）跌0.8%，報3.7元。

贛鋒鋰業（1772）低開0.26%，報153元；公布首9個月盈利24.73億元(人民幣．下同)，按年增長6.48倍，每股盈利1.77元。單計第三季盈利10.56億元，按年增長5.07倍。