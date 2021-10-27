中國9月規模以上工業企業利潤按年增16.3%

中國國家統計局公布，今年9月份規模以上工業企業實現利潤總額7,387.4億元人民幣(下同)，按年增長16.3%。首9月份，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額63,440.8億元，按年增長44.7%，比2019年首9月份增長41.2%，兩年平均增長18.8%。

首9月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額19,850.5億元，按年增長77.9%；股份制企業實現利潤總額45,209.0億元，增長50.5%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額16,978.0億元，增長31.7%；私營企業實現利潤總額18,606.3億元，增長30.7%。

首3季，在41個工業大類行業中，35個行業利潤總額按年增長，1個行業扭虧為盈，5個行業下降。

期內，採礦業實現利潤總額7,006.9億元，按年增長1.62倍；製造業實現利潤總額52986.4億元，增長42.9%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3447.5億元，下降15.2%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹稱，2021年3季度工業生產延續恢復態勢，利潤保持良好增勢，企業效益狀況不斷向好，盈利水平、資產負債率及資金周轉狀況同比持續改善。