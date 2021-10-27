信置﹕主力在港發展　料樓市平穩　將與社企合作發展過渡房屋

樓價於近月回落。信和置業（0083）副主席黃永光表示，樓市去過去半年至九個月，包括一手等不同樓盤推售情況理想，不少用家入市，反映市場有剛性需求有，又認為即使美聯儲有任何動作，利率仍會處於低水平。

至於《施政報告》中提到發展北部都會區，他表示非常支持，有助本港長遠持續發展，估計樓市會健康平穩發展。主席黃志祥補充，政府每次土地招標都有投標，會細心睇未來都會區的地皮如何招標，再去參與。

信和置業（0083）股東會，主席黃志祥（圖右二）及副主席黃永光（圖右三）等管理層皆有出席。（梁鵬威攝）

會主力在港發展

聯席董事田兆源就指，未有一年有四個住宅項目推出，分別位於元朗錦上路、日出康城、黃竹坑以及中環卑利街，涉及約5,000伙，信置應佔權益約1,800伙，其中最快推出的會是中環項目。

提到集團最近於新加坡有項目發展，黃志祥指今次是集團與家族的投資，集團投資額約兩億新加坡元（折合約10億港元），未來仍會主力在港發展，若當地再有「靚地」，會繼續投；前海方面有兩個項目發展當中，但目前要待通關後，實地考察後才有新項目發展。

信和置業（0083）副主席黃永光（圖中），表示暫時無計劃再增持，至於過去個多月不斷增持信和股份，他表示「只係價錢岩。」（梁鵬威攝）

商場人流按年增兩成

至於外電早前指，中央要求本地地產商協助政府解決土地供應問題。黃永光回應指，集團沒有農地土儲，會用其他方式與政府合作，包括最近與一個社企研究過渡性房屋，但細節未準備好，有消息會公布。

另外，受疫情影響，酒店生意大減，會控制好成本及發展。消費券帶動下，截至今年九月，商場人流按年增兩成一，形容最壞時候已經過去，商戶要求租金減免的情況亦以大幅減少，租金水平見底反彈，近月亦有不少餐飲業租戶有意承租。

集團目前持有約5%大酒店（0045）股份，黃志祥表示暫時無計劃再增持，至於過去個多月不斷增持信置股份，他表示「只係價錢啱。」