華爾街大行料通脹壓力持續　油價或觸及每桶100美元

多家華爾街大行周日（24日）在沙特阿拉伯首都利雅得舉行的一次投資會議上警告稱，油價持續上漲的風險很大，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）表示，油價觸及每桶100美元的可能性「很高」。

《路透》周三（27日）報道，美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）上周表示，美聯儲應該通過縮減資產購買計劃來開始減少對經濟的支持，但還不應該開始調整利率。

他重申了自己的觀點，即隨着疫情帶來的壓力消退，明年通脹攀升的趨勢可能會緩解。

不過，PIMCO副主席John Studzinski在沙特阿拉伯的一個旗艦投資會議上發表講話時稱，未來幾年通脹壓力可能會持續。「越來越少的人認為這是暫時性的。」

高盛﹕寬鬆政策致物價上揚

高盛（Goldman Sachs）行政總輞（CEO）蘇德巍（David Solomon）也表示，長期的寬鬆貨幣政策有可能導致通脹上升。

貝萊德首席執行官兼董事長芬克（Larry Fink）表示：「我們預計油價極有可能達到每桶100美元。」

高盛本周稍早曾預測，全球石油需求強勁反彈可能推動布蘭特原油升穿其每桶90美元的年底目標價。

目前，布蘭特原油期貨報每桶85.7美元。

沙特礦業公司Ma'aden首席執行官Abdulaziz al-Harbi也表示，大宗商品價格正在創下新高，但將在接近2022年底時達到平衡。