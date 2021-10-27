星展香港與恒基簽綠色定期或循環貸款協議　涉10億元

星展銀行（香港）與恒基（0012）近日簽訂為期三年的10億港元綠色定期／循環貸款協議，為八個合資格恒基兆業地產綠色發展項目融資，以促進香港可持續綠色金融的發展。
星展指，有關貸款必須經過審批並符合相關綠色建築標準，當中包括但不限於LEED能源與環境設計先鋒者評級的鉑金級預認證及認證，以及WELL建築標準認證，或綠建環評（BEAM Plus）金級或以上認證。星展可持續轉型融資框架和分類方案詳列有關要求，以作為負責任的銀行業務的參考資料，為客戶應對氣候變化提供指引，協助他們實現其可持續發展目標。
星展銀行（香港）董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生說，繼今年3月及4月星展香港為恒基兆業地產的啟德發展項目發出綠色保證函後，「我們很高興能進一步深化彼此合作關係，為恒基兆業地產的綠色發展及投資項目提供綠色貸款。星展作為具使命感的銀行，銳意秉持可持續發展理念，全力支持客戶轉型至低碳未來。 」
恒基兆業地產執行董事及首席財務總監馮孝忠表示，恒基兆業地產作為綠色建築及實踐可持續的先鋒，目標是令可持續發展成為公司業務中不可或缺的一環。「星展為我們的認證綠色建築項目提供綠色貸款，將鞏固我們的綠色物業資產，並打通更多通往以可持續生活及工作為本的嶄新道路。 」
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