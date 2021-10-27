共同富裕｜高盛列小米、李寧等50隻相關主題受惠股

「共同富裕」是中國的重要戰略方向，中國國家主席習近平日前強調鼓勵勤勞創新致富，防止社會階層固化，暢通向上流動通道，高盛列出可能從中受惠的50隻中國股票。

高盛發表報告指出，相信「共同富裕」不僅在於再分配，也是中國政府領導的一項總體發展計劃，可能重塑未來幾年中國的增長軌道。與製造業升級、綠色能源、國企改革和大眾消費等主題有關的企業，可能從「共同富裕」的倡議中獲益。

但高盛又指，奢侈品消費、數據密集性高的「軟」科技，以及對社會重要的行業，可能繼續面臨監管的不利影響。

高盛列舉「共同富裕」模型投資組合中的50隻股票，包括小米（1810）、中國軟件國際（0354）、李寧（2331）、石藥集團（1093）、攜程集團（9961）、安踏體育（2020）、信義光能（0968）、華虹半導體（1347）、中國飛鶴（6186）、復星醫藥（2196）、翰森製藥（3692）、同程藝龍（0780）等。

穆迪：或令債券發行人面臨巨大影響

不過，投資評級機構穆迪早前發表報告，指出內地提倡共同富裕議題，可以有利透過通過改革收入不平均及改善社會保障，以支持可持續發展及社會穩地，可是轉接期內或帶來政策不確定性，近期增加投資及消費的信用風險，亦可令債券發行人面臨較長期巨大影響。

穆迪指出，長期而言，共同富裕或有助降低超額儲蓄﹑提高消費，令經濟增長更穩定；擴闊稅基亦可以增加社會保障資源。可是共同富裕及其他政策的負面影響，或致生產力﹑資本效率及增長不及預期。持續的不確定性及更多任意干預，或削弱私人企業，並降低生產力及效率，對不同類型的發行人均帶來影響。

穆迪又指，在「共同富裕」倡議下，奢侈品製造商﹑豪宅開發商及互聯網平台等多往面臨監管風險，可是主要針對一般大眾市場的企業，或從中低層人口收入及購買力提升下受惠。