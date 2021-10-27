EIU列十大影響全球明年增長風險預測　有兩個情景出現機率非常高

經濟學人智庫（EIU）發表報告，就對明年全球經濟增長及通脹情況的10項最大風險的情景，作出預測。

其中兩項出現機率「非常高」的兩個情景，分別為「貨幣緊縮出乎意料地快速並對致美國股市崩盤」，及「廣泛的社會動盪影響全球復蘇」。這兩項預測踐經濟的影響，分別為「高」及「低」。

EIU又指出「中美關係惡化使全球經濟脫鈎」﹑「中國房地產崩盤導致經濟急劇放慢」，兩者發生機率為「高」。至於「新的變種新冠病毒出現並證明對疫苗對抗性」，發生機率為「中等」。「中國與台灣爆發衝擊 迫使美國介入」發生機率為「低」。

其餘4項預測情景分別為「國內和全球金融環境收堅窒礙新興市場的復蘇」﹑「中歐關係顯著惡化」﹑「嚴重乾旱引發饑荒」及「國與國之間的網絡戰 削弱主要經濟體的國家基礎設施」。

報告又預期明年全球經濟增長為4.1%，又指出中美雙方目前在爭奪全球影響力，其中美國總統拜登正說服其他國家一同向中國施壓，包括在貿易﹑技術﹑金融及投資等領域作限制。

此外報告認為，中國對內地金融市場的管控，亦願意介入救助出現問題的內房企業，反映出北京政府擁有隔離財務困的工具，使大規金融危機不大可能發生。可是不少內房企業負債水平高企，若樓市氣氛惡化或對致行業出現連串違約，屆時情況較難控制，可能出現樓價崩潰﹑投資收縮﹑政府要對銀行及家庭出手相助，家庭財富或受影響。