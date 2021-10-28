美國版共同富裕？　馬斯克狠批「億萬富翁稅」　斥無助償還國債

特斯拉（美：TSLA）CEO 馬斯克（Elon Musk）周三（27日）繼續在Twitter批評美國民主黨的「億萬富翁稅」計劃，稱億萬富翁徵稅只會對償還美國國債產生「很小的影響」，並認為重點應該放在政府支出上。

綜合媒體報道，馬斯克關注的是由參議院金融委員會主席懷登（Ron Wyden）撰寫的一份提案，該提案最早可能於周三公布。該計劃旨在對約700名億萬富翁持有的股票等可交易資產徵稅，為擴大醫療保健和托兒服務提供資金，並延續美國總統拜登加強的兒童稅收抵免政策。

經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）進行的一項新分析顯示，在該稅收實施的頭五年裏，馬斯克可能面臨高達500億美元的稅單。

馬斯克周三在一條推特上說：「支出才是真正的問題，」這條推特還包括一個估計美國債務規模的線上時鐘的連結。

馬斯克說，即使超級富豪被徵收「100%」的稅，政府也需要向「公眾」收稅，以彌補缺口。他說：「這是基本的算術。」

此前一天馬斯克發推稱，「億萬富翁稅」代表着民主黨重新分配最富有美國人財富的新運動的開始，並警告稱，這樣下去沒有人能夠倖免。他寫道：「最終，他們花光了別人的錢，就會來找你。」

馬斯克還表示，任何由政府引導的財富再分配都應該由私營部門更好地管理。他寫道：「誰最擅長資本配置——政府還是企業家——這確實是問題的關鍵。」「騙子們將把資本配置與消費混為一談。」

橋水創始人達里奧、黑石集團CEO主席蘇世民和貝萊德CEO芬克等華爾街大佬最近參加了沙特舉辦的未來投資倡議峰會，在會上被問及：你們支持「億萬富翁稅」嗎？與會大佬們的答案很經典：理論上支持，實際上不支持。

身價200億美元的達里奧表示，支持任何有助於增加創造平等機會和提高生產率的措施。但是，「我們不能只談論籌集資金，我們必須談論資金的使用以及如何使用。這是前景圖的一部分。但我不確定它是否真的有用。」

高盛CEO所羅門同意達里奧的觀點，他說：「你不能以非黑即白的方式回答這個問題。這取決於你把錢花在什麼地方。」貝萊德CEO芬克表示，在他居住的紐約，他要交大約55%的稅。「如果我們能找到解決方案，把錢用在正確的地方，我同意所有人的看法。」據《福布斯》稱，芬克的淨資產為11億美元。