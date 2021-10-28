恒指早段反覆上落　美團阿里漲逾2%　電力股逆市走強｜持續更新

美股道指及標指隔晚出現回吐。道指收市下挫266點，報35490點，標指收市回吐0.51%，報4551點，納指收市靠穩，報15235點。微軟（美：MSFT）及特斯拉（美：TSLA）繼續逆市飆升，分別收升4.21%及1.91%，報323.17美元及1037.86美元。



港股於期指結算日前夕連跌兩日，失守二萬六關，昨日收報25628點。電力、燃氣、媒股連續下挫，連餐飲股如海底撈（6862）也跌至兩年半低位；另一焦點則是百富環球（0327）急插43.3%後中途停牌，其母高陽科技（0818）也大跌18.6%後中午停牌，據悉涉美FCC搜查百富環球於美國佛羅里達州的辦公室。



【09:44】美團、阿里漲逾2%

恒生指數最新升83點或0.33%，報25712點；恒生科指亦升96點或1.5%，報6538點。

美團（3690）、阿里巴巴（9988）漲逾2%，騰訊（0700）亦轉升逾1%。

快手（1024）漲逾4%，報109.6元。

華能國際電力股份（0902）漲9.6%，報4.32元；華潤（0836）飆8.66%，報21.45元；中國電力（2380）漲8.4%，報4.14元；龍源（0916）升0.65%，報18.62元。

兗州煤業股份（1171）則挫5.7%，報11.3元。

【09:20】恒生指數高開19點

恒生指數高開19點或0.08%，報25648點；恒生科指開升42點或0.66%，報6484點；恒生國指開報9102點，升9點或0.1%。大市成交額達127.77億元。

騰訊（0700）開跌0.25%，報485.8元；阿里巴巴（9988）則升1.5%，報166.9元；美團（3690）開升2.5%，報275.2元；快手（1024）開升1.33%，報106.6元，據悉成龍開設帳戶兼做「溫暖大使」。

平保（2318）季績後開跌1.34%，報59元。

中國恒大（3333）開升0.8%，報2.56元；恒大物業（6666）微升0.93%，報4.34元；恒大汽車（0708）微升0.8%，報3.95元。

李寧（2331）配股先舊後新，股價插逾6%，報89.2元，成交金額106.32億元。

創維（0751）績後續揚4.7%，報4元。