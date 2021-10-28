港股暫以25400點作支持　油股升勢未改　可留意中石油｜許繹彬

港股昨天的走勢可以「久守必失」來形容，因為港股在26000水平防守多時，惟昨天突然受到消息拖累，美國以「國家安全」為由，吊銷中國電信（0728）在美執照，原因是中國政府會有機會透過中國電信「獲取、儲存、擾亂以及/或者誤導美國的通訊」，更指中國能夠「對美國進行間諜以及其他有害活動」；而拜登政府更要求其必須在60天內結束在美的業務。

其實，美國此舉並非新鮮話題，因為較早前美方對中國已有其他制裁措施，如美國交易所要求三家「與軍方有聯繫」中國國企退市、美國拜登政府擴增中國企業投資「黑名單」、以及紐交所就中國三大電信商決定摘牌等。反而現時投資者應留意中國會否作出相應的制裁行動，令港股會帶來波動。

港股成交不足 北水欠奉

從圖表來看，港股在月初時由23700左右一口氣衝穿26200水平，升幅約2500點。儘管大市一直看似能夠守穏在26000水平，惟根本未有足夠的成交配合大市能再更上一層樓，或突破26300阻力區，大市每天成交量亦無故急降至1,200億元水平，北水更見欠奉，可謂近期罕見，因為美股三大指數，仍不斷在創新高，成交亦見明顯上升，但港股不但沒有跟隨上升，反而在舊聞新炒的情況下，出現「杯弓蛇影」的格局。

例如美國是次高調制裁中國電訊，市場已揣測此舉會否伸延至其他在美仍上市的中概股，特別是科技類別，如阿里巴巴（9988）等，因此中電訊不利消息一出，一眾科技股便帶頭下跌，科技龍頭ATM更是跌幅顯著。

以25400點水平作重要支持區

港股昨天借勢回調至25600水平時，成交未有急增，但由於美國三大指數走勢仍呈強，故大市暫看來亦屬正常調整，建議投資者暫視25400水平作重要支持區。另外，資源在全球出現緊張，帶動全球資源價格上升，特別是油股，已直逼85美元一桶水平，但在港上市的油股，股價卻未有反映，如投資者亦有相同想法，建議留意中國石油（0857）在回調下小注吸納，望能有所作為。