Cathie Wood加碼Robinhood逾80萬股　剛買入就坐艇

在「散户大本營」Robinhood Markets Inc公布2021年第三季度財報前夕，「女股神」CathieWood選擇了大手筆增持這隻股票。

《英為財經》報道，根據數據顯示，Cathie Wood旗下基金至少在當地時間10月25日、10月26日相繼增持了超過83.66萬股的Robinhood股票，價值約3,240萬美元。在財報公布後，由於第三季度營收低於市場預期以及潛在的監管壓力，Robinhood在10月27日股價暴跌超過10%，跌破發行價。

值得一提的是，自從Robinhood在7月底上市之後，Cathie Wood旗下基金一直在不斷增持這隻股票。數據統計顯示，Cathie Wood旗下基金持有974萬股Robinhood股票，市值約3.85億美元。

CathieWood旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）2021年以來已經下跌了4.7%，完全比不上同期標普500指數的表現。在8月上旬創下歷史新高後，Robinhood股價一路震盪走低，現在已經累計下跌將近60%，因此「女股神」所持有的頭寸也承受了不少損失。

然而，華爾街對Robinhood的「粗暴」反應與個人投資者「逢低買入」的心態形成鮮明，這隻股票在散户交易員聊天室Stocktwits上是熱門討論股票。在富達的投資平台上，Robinhood與特斯拉（Tesla）一樣也是投資者交易最活躍的股票之一。