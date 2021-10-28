加拿大成首個結束QE的G7經濟體　暗示最早明年4月加息

加拿大時間10月27日，就在全球投資者翹首以待美聯儲（FED）在下周議息會議上宣佈Taper之際，加拿大央行出人意料地宣佈提前結束量化寬鬆計劃（QE），這也使得加拿大就此成為了首個結束QE的七國集團（G7）經濟體。



《財聯社》報道，在10月27日的議息會議後發布的政策聲明中，以加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）為首的決策者宣佈，他們將停止增持加拿大國債，從而結束其量化寬鬆計劃。

加拿大央行表示，在結束QE後會進入再投資階段，在此期間央行將僅購買同量的加拿大政府債券以取代到期的債券，從而保持整體持有量不變。

值得一提的是，在周三加拿大央行的利率決議召開前，主流觀點並不認為該央行將立刻宣佈結束QE。上周路透社對20位經濟學家的調查共識僅預計，加拿大央行將在10月QE購債從每周20億加元削減至10億加元。

自新冠疫情大流行以來，加拿大央行的量化寬鬆計劃已經向金融體系注入了數千億加元，並增持了約3,500億加元的債券。

降今﹑明兩年經濟增長

除了提前宣佈結束QE外，加拿大央行周三（10月27日）還暗示，他們可能最早在明年4月準備好加息，因為供應問題限制了經濟在不助推通脹情況下實現經濟增長的能力。

儘管行長麥克勒姆依然堅持他的承諾，表示在復甦完成之前不會提高基準隔夜政策利率，但官員們現在認為，加息將發生在2022年的「中期」，而不是之前認為的明年下半年。這一措辭料將強化市場預期，即加拿大央行準備在價格壓力不斷加大的情況下，迅速轉向緊縮周期。

加拿大央行周三還下調了對2021年和2022年的經濟增長預期，不過，雖然加拿大經濟前景不那麼樂觀，但加拿大央行周三的語氣卻更為鷹派，官員們表示這在很大程度上反映了全球經濟中供應中斷情況比預期更糟。在通脹方面，加拿大央行上調了對2021年和2022年通脹率的預測至3.4%。